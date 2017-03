Foxygen - 'Hang'

Les bandes que porten la flama i el relleu del pop i rock clàssics fa temps que van desaparèixer de les llistes d’èxits. De fet, les que millor ho fan, més enllà del simple revival, són gairebé sempre en territori independent, cosa que assegura la seva llibertat creativa. Aquest és el cas de Foxygen, un projecte liderat per Jonathan Rado i Sam France enamorat dels setanta de Todd Rundgren, Marc Bolan, el primer Elton John i el country rock de Gram Parsons (molta atenció amb la meravellosa On Lankershim). El grup californià no copia, sinó que proposa una continuació natural del llegat dels seus herois musicals. A Hang, el millor disc de la seva carrera, cada cançóés un món, barroc i colorista, on tot és possible: la tornada glam d’Avalon, l’interval òpera rock d’America, o l’èpica lluminosa de Rise up. Rado i France són uns nous romàntics, i aquí canten a l’amor (el hit Follow the leader), al Hollywood clàssic (Avalon) i als personatges de novel·la (Mrs. Adams).