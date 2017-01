Folk postmodern

“Crec que hi ha alguna cosa en l’aire, que cerquem alguna cosa en l’esperit col·lectiu i que més que recuperar-ho volem trobar-ne l’essència”. Joana Gomila mira d’explicar amb paraules allò que ha fet amb sons a Folk Souvenir, el disc que ha publicat amb Bubota Discos: explorar la música popular de Mallorca, experimentant amb la forma i acostant-se a la sampledèlia i el free jazz . Un collage sonor que inclou cançons tradicionals, versos manllevats a Antònia Font, arxius d’àudio enregistrats per Alan Lomax, una partitura inèdita del besavi d’un amic i fins i tot la veu de la seva padrina, que recorda cançons a pesar del maleït Alzheimer. “Si un dia desapareguessin tots els aparells que reprodueixen la música i no hi hagués cap partitura, només quedaria la música popular, la que tenim al cap”, reflexiona la Joana, que per preparar els membres del grup per a la gravació els va convidar tres dies a Mallorca perquè es trobessin ‟amb la gent que continua fent música tradicional”. Més que un souvenir del passat, el disc és una finestra al present i al futur. D’aquí ben poc, el 16 de febrer, la tindrem al Tradicionàrius.