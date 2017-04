Estrenem el nou videoclip de Cálido Home

La carrera de Cálido Home és d'aquelles que comencen des de sota i van creixent a un ritme constant, sense pressa, però sense aturar-se mai. Ja consolidats amb el seu segon disc, Tones and Shapes, publicat per la prestigiosa discogràfica catalana Bcore, el duet segueix jugant a la lliga de les cançons pràcticament nues, detallistes i tendres. La veu i la guitarra com a grans armes de combat. Anna Andreu i Eduard Pagès experimenten amb les harmonies i l'aparent senzillesa, de Karen Dalton a Phil Ochs o Woody Guthrie, cercant cor, cap i estètica.

Avui el Play estrena el seu nou videoclip, dirigit per Marta Busquets durant una de les actuacions del festival Ronda de l'Heliogàbal, l'octubre de l'any passat. El tema escollit és Dear Kiddo, una cançó que podreu escoltar en els propers concerts de la banda, previstos per divendres 22 d'abril (a La Bastida d'Igualada) i per Sant Jordi a l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm.