Estrenem la fusió de L'Hereu Escampa i Dofí Malalt

De les residències artístiques n'acostumen a aparèixer projectes interessants, sobretot quan els comissaris acumulen constel·lacions de talent com L'Hereu Escampa i el Dofí Malalt. La idea de tancar-los a Can Serrat perquè confluïssin va concretar-se en cançons màgiques que, per sort, sortiran d'aquell local d'assaig per veure la llum en un set polzades que Famèlic Records publicarà durant aquest any 2017. Unes cançons que han gravat al teatre de Cal Eril amb Joan Pons, a Guissona, i que podran escoltar-se en comptades ocasions en directe, una d'elles aquest dissabte, durant la celebració de La Casa Gran, el petit festival que organitza el segell vigatà a l'Apolo.

L'Hereu Malalt és el nom escollit per la fusió d'aquestes bandes, una d'Osona (L'Hereu Escampa) i l'altre de Lledia (Dofí Malalt). La primera, centrada en l'emocore explosiu, i el segon, en el pop i el folk tripós. El primer resultat d'aquesta unió és Temps de rancúnies, i l'escoltem en exclusiva a l'Ara Play.