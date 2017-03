Estrenem el clip de 'GTA', de Fighter Pillow

Estem constantment posant espelmes als sants del rock perquè no desapareguin les bandes com Fighter Pillow, no ja per evitar-ne l'extinció, sinó per aconseguir que es multipliquin. Indissimuladament emmirallats en la música i estètica dels noranta, el quartet de Barcelona publica aquesta setmana el seu segon disc Seized up i estrena, ja de pas, el catàleg d'una nova discogràfica a la ciutat: Nervio Records.

El rollercoaster emocional d'Eli Molia torna a agafar embranzida amb un elapé que marida el pedal de distorsió i la melodia, la mala llet i la tendresa. Un torrent d'indie-rock i power-pop amb una fórmula que, malgrat els anys que fa que s'utilitza, segueix sense fallar: tornades que tomben d'esquena, harmonies que enamoren i un punt necessari de salvatgisme.

Avui al Play estrenem el primer vídeo de Seized up, per a la cançó GTA, un clip dirigit per Carla Sospedra (Whatever films) i on podem veure-hi diverses protagonistes de l'escena musical de Barcelona, amb membres de Santa Rita o Me and the Bees (grup primigeni de Molina), entre el càsting.