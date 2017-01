Estrenem 'Nem fent i endavant', avançament del nou disc de Pau Vallvé

Després de dos anys i més de 90 concerts arreu del territori -amb gira europea inclosa-, el polifacètic i inquiet Pau Vallvé torna amb nou disc, 'Abisme, cavall, hivern, primavera i tornar', un doble elapé amb 22 cançons que veurà la llum el 20 de gener i en què el músic ha apostat, de nou, per l'autoedició i l'autogestió, i ha obtingut, així, un control total i absolut de la seva obra. Serà el quart disc del barceloní amb el seu nom, tot i que també és conegut per haver participat en infinitat de projectes al voltant de l'escena independent catalana, com U_mä o Estanislau Verdet. Des del 1997 trobem el seu nom als títols de crèdit de més de 20 discos amb bandes i solistes diversos.

Aquest dimecres el 'Play' estrena una de les noves cançons d'aquest disc, que Vallvé està ensenyant a poc a poc als seus seguidors. La cançó escollida per degustar 'Abisme, cavall, hivern, primavera i tornar' és 'Nem fent i endavant', en la qual el músic reclama la indispensable experiència de la derrota per arribar a la victòria final, un triomf que necessita algú amb qui cantar i fer la vida més feliç. Una cançó que puja, que baixa i que explota amb una efectiva tornada pop per arribar a la conclusió que, sovint, no cal pensar tant i que és millor deixar-se endur, que les coses no són tan difícils.

Podeu escoltar els altres avançaments d''Abisme, cavall, hivern, primavera i tornar' en aquest enllaç, i fer la precomanda del doble elapé aquí.