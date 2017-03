Estrenem 'Lot', avançament del nou disc de El Pèsol Feréstec

Abans que el Gerard Segura fos conegut a l'escena musical catalana per ser el cantant i guitarrista de Vàlius, era El Pèsol Feréstec, el seu projecte vital i musical des que era quasi un adolescent. Un grup amb qui allunyar-se de la urgència de la seva altra banda i maridar dues de les seves grans passions: el pop i la poesia. 'Treure'n robins' és el tercer disc que publiquen, un treball que podrem escoltar a partir de divendres i que compta amb dues novetats de luxe: la incorporació de la poeta Maria Cabrera, recent premi Carles Riba amb 'La ciutat cansada' –d'on s'extreuen dos poemes musicats per a l'àlbum–, i l'entrada al baix de Montse Martin (Rombo). Totes dues s'uneixen als habituals Gerard Segura, Marià Codina i Carlota Serrahima, que s'ha encarregat de la lletra del primer avançament que ensenyem avui en exclusiva al 'Play': 'Lot'.

Guitarres nervioses, línia de baix poderosa i tornades corejables, 'Lot' és una cançó ideal per descobrir el que amaga aquest nou àlbum del grup de Sarrià, i on, segons Enric Cassases, "hi ha l'espurna de la pedra, l'olor de la menta i el tot de la magrana". A banda de quatre poemes de Maria Cabrera, a 'Treure'n robins' també musiquen versos de Joan Vinyoli i sis temes propis de la banda.

El tercer disc d'El Pèsol Feréstec, que publica Indian Runners, es presenta oficialment a Barcelona el pròxim 6 d'abril al Pumarejo de Barcelona.