Escolta la nostra 'playlist' de febrer

Teniu ganes de sentir què sona a la redacció del 'Play', i de tenir a un sol clic totes les novetats que van sortint al suplement? Ho podeu seguir amb les llistes que preparem cada mes.

Aquí sota podeu escoltar la llista de febrer: la millor música nacional amb estrenes del nivell de Pau Vallvé o Anímic, el pop delicat de Renaldo & Clara i el 'savoir faire' d'un dels veterans imprescindibles, Miqui Puig. A més, no hi podien faltar llançaments tan esperats com The XX, Future Islands o els històrics The Magnetic Fields. Tampoc el nom en boca de tothom, els nord-americans Migos. Més de dues hores amb la millor música del planeta.

Si us subscriviu al nostre perfil de Spotify, hi trobareu les cançons dels nostres protagonistes, totes les tendències musicals i artistes del moment al vostre abast.