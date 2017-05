Grace Jones, la dona del futur

Fa més de 30 anys era la dona del futur i potser per això continua sent jove. Cantant, model, actriu, símbol de l’era de la música disco i icona de la moda andrògina, Grace Jones serà una de les estrelles del Primavera Sound 2017, on comparteix cartell amb Van Morrison, Bon Iver, Frank Ocean, The xx, Arcade Fire, Slayer, The Magnetic Fields... i un llarguíssim etcètera. Jones ja va ser al Sónar l’any 2009 i aleshores presentava el que fins ara és el seu últim treball discogràfic, Hurricane (2008). Aquesta vegada, l’artista jamaicana no té nou disc per presentar, però sí que ha fet sentir fa poc la seva veu a través de la seva autobiografia I’ll never write my memoirs (2015), on es despatxa a gust amb les dives que han volgut ser com ella: Rihanna, Lady Gaga, Madonna... Amb vestits, pentinats i maquillatges extravagants o el cos nu i pintat reivindicant la seva herència africana, Jones continua mostrant-se forta i combativa als 69 anys, al contrari que algunes de les seves joves seguidores, a les quals considera poc més que titelles i que, per cert, mai actuaran al costat de Roger Moore en una pel·lícula de James Bond.