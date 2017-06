Dani Poveda: “Som de poble, però els tenim molt ben posats”

REW

Quan era petit, trepitjava les hortalisses de l’hort de l’avi. D’adolescent hi tornava, però no per ajudar-lo a sembrar, sinó per assajar amb els amics a la caseta del tros. Prebendes de viure a Vilanova i la Geltrú. “He treballat d’estibador al port, a la construcció i fins i tot d’enquestador només per comprar-me guitarres, estudiar al Taller de Músics o fer-me el meu propi estudi de gravació”, explica en Dani Poveda. Us sorprèn que col·leccioni vinils?

Durant molt de temps va viure de la música girant amb grups com Flint i Gentle Music Man. També coorganitzava el festival Faraday. “Va ser un somni portar a la nostra ciutat grups que havíem d’anar a veure a Barcelona. La cultura s’ha de descentralitzar. Però després de deu anys vam tocar sostre i vam decidir professionalitzar-nos”, recorda. D’aquelles cendres en va néixer el Vida, un festival que dijous que ve enceta la quarta edició. “És la més ambiciosa. És una experiència sensorial i el que més ens importa és sorprendre el públic i tractar-lo molt bé”.

“Nosaltres no entrem en la dictadura dels caps de cartell. Quan surten els abonaments ja en venem un 20% a cegues, tenim un públic fidel. Som un festival més eclèctic que el Faraday, no tenim por a integrar diferents propostes artístiques i a més estem en un entorn meravellós com és la Masia d’en Cabanyes”. Enguany hi actuaran artistes internacionals com Devendra Banhart, Fleet Foxes, Phoenix i The Flaming Lips. “Som de poble, però els tenim molt ben posats”, riu en Dani. I potser té raó...