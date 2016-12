Childish Gambino - 'Awaken, my love!'

Fins ara sabíem que Donald Glover, també conegut com a Childish Gambino, tenia talent per a la interpretació i la comèdia –ens ha fet riure molt a 30 Rock, Community o Atlanta– i per al rap, un terreny en què ha deixat discos força atractius com Camp o Because the Internet. I ara també descobrim que se’n surt d’allò més bé en el camp del funk, el soul i el rock psicodèlic. Awaken, my love!, el seu tercer àlbum, ens ha deixat a tots amb un pam de nas: no només prescindeix per complet del hip-hop i parteix de zero musicalment, sinó que a més a més m’atreviria a dir que és més bo en aquest nou format, a mig camí entre George Clinton, Prince i els Outkast més caòtics, que en l’anterior. Sensual, hipnòtic, imprevisible i dotat d’una intensitat funk que reivindica amb criteri la vella escola del gènere, Awaken, my love! planteja una renovació artística de primer nivell amb les millors eines possibles d’una llarga tradició. Una de les sorpreses més agradables de la collita final del 2016.