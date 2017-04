Celeste Alías canta Montserrat Abelló

Memòria de tu i de mi és el poemari amb què la cantant Celeste Alías va descobrir l'obra de la poeta i traductora Montserrat Abelló (1918-2014). Ho va fer de la mà de Laia Noguera, deixeble i ajudant de la poeta i traductora de Tarragona que també participa en el llibre-disc Tot sembla tan senzill (Fonoll, 2017), una antologia poètico-musical que barreja música i recitat (també hi participen Sònia Moya i Meritxell Cucurella-Jorba) i que compta amb l'acompanyament de tres dels músics més importants de l'escena jazzística catalana actual: el guitarrista Santi Careta, el contrabaixista David Mengual i el bateria Oriol Roca. El resultat és un delicat equilibri entre el jazz més contemporani, la cançó i la literatura d'Abelló, que bascula entre el sentiment de solitud i una mirada esperançadora i serena. “És un disc que es troba a les llibreries”, resumeix la cantant a una setmana de Sant Jordi. Per a Alías, el món de la poesia “és un món d'investigació sonora”, que es pot dur a terme “tant en teatres com en llibreries”. Demà es podrà veure l'espectacle en formació de trio a la biblioteca de Sant Joan de Vilatorrada i diumenge en formació de quintet al Centre Cívic de Calders