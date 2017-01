'Campestral' – Her Little Donkey

Ens hem fet un fart de veure grups que han editat el seu debut sense estar preparats, i els resultats, recurrentment, tendeixen a la irregularitat. No és el cas de Her Little Donkey, que, gairebé cinc anys després de començar amb la banda, presenten el seu primer llarg amb una seguretat inqüestionable. Campestral és una col·lecció de cançons pop que posa la melodia al centre de la qüestió, malgrat alguns viratges que busquen atmosferes més oníriques amb l'ajuda de sintetitzadors. Deutors tant dels tòtems del dream-pop (Cure, Cocteau Twins) i la nova generació (Beach House) com de les harmonies sixties, Her Little Donkey s'enfronten a un viatge amb un inici i final molt ben marcat i parades en el camí amb força tocs de genialitat: els jocs vocals de Jam, la brillant melositat de Her little frog o els meravellosos vents de Crave, una demostració de saber posar els arranjaments on i quan toquen.