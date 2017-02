Avancem el primer senzill de Valentí

La història de Valentí s'explica des de l'obrerisme pop, tant per la constància a l'hora de fer cançons des de la base i sense focs d'artifici, com per la consciència de classe i el discurs dels textos. La seva és una carrera foguejada en diversos grups (els membres del trio han passat per L'Ana és un koala, Anímic o Samitier) fins a convergir en aquest nou projecte que avui es presenta al món. Valentí són Vicky Alvelo, Adrià Gonzàlez i Roger Palacín, i proposen cançons intenses, inquietes, nervioses i amb un innegable al·lè dels vuitanta. El dream-pop mai passa de moda, però en català mai l'havíeu escoltat així.

El primer tastet d'aquest power trio és Aquí treballa l'àvia, una cançó de línies de baix infinites i sintetitzadors còsmics que serveix d'avançament del seu disc de debut, Any de meteors, que publicarà el 10 de març la cooperativa cultural Indian Runners.