Alejandro Escovedo, el rock dels immigrants

Si fos per Donald Trump, els Estats Units no podrien presumir de músics com Alejandro Escovedo, considerat per la influent revista No Depression l'artista més important dels anys 90. Fill d'una família d'immigrants mexicans (plena de músics il·lustres), Escovedo va fer de teloner dels Sex Pistols amb The Nuns, va passar per l'escena no wave de Nova York, va ser pioner del country alternatiu i ha estat sovint reclamat com a col·laborador per llumeneres com Ryan Adams o Bruce Springsteen. El de Texas potser tampoc existiria si no fos per la solidaritat entre músics. L'any 2003 podia haver mort quan li van diagnosticar hepatitis C i no es podia pagar el tractament, ja que com a músic no tenia assegurança mèdica. La plana major del rock d'arrels nord-americà va participar en el doble disc Por vida: A tribute to the songs of Alejandro Escovedo (2004), que es va fer per sufragar aquestes despeses mèdiques i, per sort, el músic es va recuperar per poder continuar donant forma a una carrera sense màcula. Dissabte 18 de març serà al Blues & Ritmes de Badalona amb nou treball: Burn something beautiful (2017).