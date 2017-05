Alegria (i orgull) de ser de l’Ebre

Amb músics a banda i banda del riu Sénia, Pepet i Marieta van començar sent un petit fenomen local que s’ha anat expandint en cercles concèntrics, fins a convertir-se en el que són ara, uns dels referents de la música mestissa del sud de Catalunya i el nord del País Valencià. Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries en tenen part de la culpa. “Ells ens han fet creure que podíem fer-ho des de la nostra terra i fer-ne bandera, va ser un punch d’autoestima”, diu el seu cantant i principal compositor, Josep Bordes. “El moviment antitransvasament també hi ha fet molt, es va encomanar a l’escena artística i musical i avui la gent se sent orgullosa de ser de les Terres de l’Ebre, mentre que quan jo era petit això no passava”, explica Bordes. Ara, Pepet i Marieta acaben de publicar La revolució dels somnis, un nou disc que es podrà sentir en directe a la sala Apolo de Barcelona el 24 de maig. La seva barreja de pop, rock, reggae, ska i ritmes llatins continua sent tan encomanadissa com sempre –seva és la cançó Corre l’estiu, que va sonar nit i dia a TV3 el 2014– i proposa un activisme alegre. Contra les desigualtats, la precarització, la corrupció... i malgrat que moltes vegades se senten “en una terra de ningú, oblidada”, Bordes i companyia asseguren que cal no perdre el somriure. “El que passa és que natros hem de treure pit i ser més xulos que ningú, som pocs i cada un hem de cridar per dos si volem fer sentir la nostra veu”.