Trapezista, combatent, escriptora

Va ser per culpa de Toni Gomila. El talentós inventor i protagonista d'aquella joia escènica titulada Acorar va importar a Mallorca la idea de celebrar un torneig de dramatúrgia com els que el Temporada Alta organitza cada any en terres gironines. I en la segona edició va convidar Marta Barceló a participar-hi. El va guanyar amb un text anomenat Abans que arribi l'alemany, i la victòria li va donar el passaport per competir després a Girona. També va vèncer aquell combat, aquest cop amb Tocar mare, que fa només tres setmanes li va donar igualment la victòria al Temporada Alta a l’Amèrica Llatina. "Estic en ratxa", diu ella amb un humor encomanadís.

Marta Barceló respon per telèfon des de Mallorca, en una pausa de la feina. D'una de les seves feines. En ella, l'expressió tocar totes les tecles cobra tot el sentit. I no, no és exactament que s'hagi hagut de buscar la vida perquè, ja se sap, en el món de l'escena com més diversifiquis més oportunitats tens de poder pagar el lloguer. En el seu cas hi ha el rar privilegi de tenir diferents passions, i la possibilitat de conrear-les totes. Avui porta el barret de guionista. És una de les pioneres dels dramàtics de la televisió balear, IB3, des del primer serial autonòmic, Vallterra. Ara inventa trames per a Triangles, encara inèdita.

"Jo sempre he escrit, de petita ja feia contes", recorda. Però quan va arribar el moment de triar estudis, es va decantar per art dramàtic (branca teatre de gest) a l'Institut del Teatre de Barcelona, i circ (dos anys) a Londres. La formació va alimentar la primera sortida professional de Barceló: al costat de Biel Jordà, van fundar la productora Res de Res & En Blanc, que aixopluga dues companyies. Res de Res és un referent en el món del teatre-circ i els nous llenguatges escènics, idiomes universals amb què han voltat per mig món. En Blanc està dedicada al teatre i les dramatúrgies contemporànies, produeix espectacles propis i d'altres creadors i és la responsable de la presentació d'Abans que arribi l'alemany a Barcelona, una ciutat que va ser la seu de la productora durant molts anys, fins que els seus impulsors van decidir un dia fer el camí a la inversa i establir-se a Mallorca.

"La terra crida molt", confessa Marta Barceló. Hi van anar en un moment d'efervescència a l'illa, justament quan naixia la televisió autonòmica i s'obria el ventall de feines. "Molta gent va tornar llavors", diu Barceló. Ella i Jordà no tenien previst limitar-se a ser receptors de feina, sinó també motor cultural, assumint un paper poc cuidat pel sector públic de l'illa. I això és el que fan des del CINE, el Centre d'Investigació Escènica de Sineu, que van fundar el 2008 a les instal·lacions del vell cine del poble. El van reconvertir en un espai de creació privat, però gratuït per a les companyies que tenen la sort de ser escollides per treballar-hi. L'estiu passat van col·laborar també amb l'Ajuntament de Sineu en la primera edició d'un festival de teatre visual que va despertar entusiasme a tota l'illa.

La polifacètica Barceló no ha parat d'escriure en tot aquest temps. Novel·la (va debutar el 1996 amb Lúnia, guanyadora del prestigiós premi local Guillem Cifre de Colonya), peces de microteatre, llibrets d'òpera... Amb la seva anterior obra teatral de llarg format, Maria?, va aconseguir una nominació com a espectacle revelació als Max. La peça és un homenatge a l'àvia de l'autora, malalta d'Alzheimer. Aquest monstre robamemòries torna a aparèixer a Abans que arribi l'alemany, però si en aquella primera peça hi pesava el drama, aquesta és molt més lluminosa, optimista i plena de sentit de l'humor. Un cop digerit l'impacte del diagnòstic, la reacció de la protagonista, interpretada per Muntsa Alcañiz a les ordres de Joan Fullana, és fer el possible per viure a fons el temps que li quedi de lucidesa. Pedro Mas interpreta tots els personatges de l'univers de la dona, fins a un total de 18.

Marta Barceló té ben entrenats els músculs de l'escriptura, i segueix exercitant els necessaris per enfilar-se a un trapezi i mantenir-se en forma per als espectacles de teatre-circ de Res de Res. Però no al mateix ritme d'abans. Durant molts anys ha dedicat moltes hores al dia a l'exercici físic. Ara concentra l'entrenament al voltant dels bolos de Fuga, estrenat el 2015 i encara en gira. "Ai, l'edat. Tinc 43 anys, ara costa més que amb l'energia de quan en tens vint-i-pocs...” Com que ho diu per telèfon no li veig la cara, però la traeix l'entusiasme i la força del to de veu. No sembla disposada a deixar de ser res del que és: trapezista, combatent, escriptora.