Temporada Alta, un mapamundi de teatre i dansa

Dimecres vinent s’aixeca el teló de la vint-i-sisena edició del festival Temporada Alta. Un any més, el gran esdeveniment escènic de la tardor es converteix en la porta d’entrada a Catalunya de grans espectacles internacionals. Alguns creats per artistes de renom mundial, com Alain Platel, Guy Cassiers, Oskaras Korsunovas i Declan Donnellan, i d’altres que ja han aconseguit fer molt soroll als seus països d’origen però encara no s’han trobat amb el públic català. Tota una invitació per visitar el millor de l’escena estrangera sense moure’s dels teatres gironins.

ANGLATERRA I RÚSSIA

‘Dvenadtsataia Noch (Nit de Reis)’, ‘Golem’

Fill d’irlandesos però nascut a Anglaterra, Declan Donnellan és un dels directors més aclamats del Regne Unit, però també del panorama europeu contemporani. La seva companyia, Cheek By Jowl, té filials a França i a Rússia. El Dvenadtsataia Noch amb què s’inaugura el festival s’ha cuinat a Moscou. I d’Anglaterra ve el Golem de la companyia 1927, una preciosa novel·la gràfica amb una estètica inspirada en les avantguardes d’entreguerres i el cinema mut.

MÈXIC

‘Mendoza’

Los Colochos porten a la maleta una adaptació de Macbeth ambientada en l’època de la revolució mexicana. Fundada fa sis anys, l’especialitat de la companyia és la relectura en clau contemporània dels textos clàssics. Amb Mendoza, una de les seves obres més sol·licitades i més representades al món, van guanyar fa tres anys el premi Almagro Off.

COLÒMBIA

‘Camargo’

El seu nom complet era Daniel Camargo Barbosa i ha passat a la història com el pitjor assassí i violador en sèrie de l’Amèrica Llatina: més de 150 víctimes d’entre 8 i 20 anys. La seva terrible història ha inspirat el director colombià Johan Velandia i la seva prestigiosa companyia, La Congregación, per teixir un espectacle en què el desequilibri de l’assassí és una metàfora de l’odi que taca el dia a dia a Colòmbia.

BÈLGICA

‘De mensheid (La humanitat)’, ‘Grensgeval (El cas de la frontera)’, ‘Out of context-for Pina’

Josse De Pauw és un dels directors més trencadors de l’escena belga. A ell va acudir l’escriptor Arnon Grunberg per teatralitzar el seu Elogi de la humanitat, una defensa de la conducta humana basada en la incapacitat de l’home de fer-ho millor. I De Pauw hi va correspondre amb un judici públic en el qual la paraula dialoga amb l’òpera. L’imprescindible director Guy Cassiers engreixa, i ja van sis cops, l’aportació belga al festival. A partir d’un text duríssim de la Nobel Elfriede Jelinek, Cassiers retrata a Grensgeval la desesperança dels refugiats i critica la indiferència d’Europa. Un altre assidu, Alain Platel, torna amb Les ballets C de la B i Out of Context-for Pina, un homenatge a la coreògrafa Pina Bausch que representen només un cop a l’any.

ARGENTINA

‘Las ideas’, ‘Arde brillante en los bosques de la noche’

Federico León és un dels pilars de l’escena argentina independent. Si en el seu anterior espectacle, Las multitudes, hi participaven 120 actors, ara el director i intèrpret es presenta només en companyia de Julián Tello, en una recreació en viu del caos energètic de tot procés de creació. A Arde brillante en los bosques la noche, Mariano Pensotti indaga en les ressonàncies artístiques i polítiques de la Revolució Russa en el món contemporani.

LITUÀNIA

‘Pamiselis (Diari d’un boig)’

Setena visita d’Oskaras Koršunovas al Temporada Alta, aquesta vegada amb la representació en forma de monòleg del Diari d’un boig de Gogol. Amb la seva infinita capacitat per il·luminar els racons més foscos de l’ànima, el director lituà segueix la transformació d’un home corrent en un dictador i intenta entendre com es teixeixen els mecanismes del feixisme.

FRANÇA

‘Concerto pour deux clowns’

Guanyador del premi Avinyó Off l’any 2013, a Concerto pour deux clowns el que semblava un concert de música clàssica desemboca en un caos poètic de gran bellesa visual. Acròbates, músics, ballarins, teatre gestual, Les Rois Vagabonds són clowns sense paraules. I aquest és el seu únic espectacle, en constant evolució.

CANADÀ

‘Saloon’

El nom dels canadencs Cirque Éloize és sinònim d’innovació, ambició, rigor i espectacularitat. Tot això s’ajunta en aquest western superpoblat i ple de dinamisme i risc. Un espectacle sense paraules que ens convida a entrar al lloc més divertit de qualsevol poblet de l’Oest, el saloon, i ser testimoni de les històries creuades, emocionants i divertides que hi tenen lloc.

ITÀLIA

‘Ethica. Natura e origine della mente’

Si us compteu entre els interessats en la creació sempre visionària de Romeo Castellucci i no heu comprat encara les entrades per a la seva segona visita al Temporada Alta, ja feu tard. No queden entrades per a cap de les quatre representacions d’un espectacle inspirat en la filosofia del pensador neerlandès Baruch Spinoza. Una performance en cinc accions: una per a cadascun dels llibres de l’ Ètica, el seu sistema filosòfic.

BRASIL

‘A floresta que anda (El bosc que camina)’

Com influeixen els sistemes de poder actual sobre les nostres vides privades? La creadora brasilera Christiane Jatahy es formula aquesta transcendent pregunta i la llança al buit en un espectacle performàtic inspirat en Macbeth que transforma l’escenari en una galeria d’art. I amb una destacada presència del cinema, un altre dels ingredients bàsics en la creació de l’artista, tercera visita al Temporada Alta.

TEMPORADA ALTA

GIRONA, SALT, PALAFRUGELL, TORROELLA DE MONTGRÍ, BANYOLES. DE L’11 D’OCTUBRE AL 10 DE DESEMBRE