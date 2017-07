James Thiérrée, mutacions genètiques

Els antecedents familiars pesaven prou. Net de Chaplin i besnet del dramaturg Eugene O’Neill. Fill de Jean-Baptiste Thiérrée i Victoria Chaplin, fundadors del trencador Le Cirque Imaginaire (més tard, Le Cirque Invisible). Germà de la singular estrella del circ poètic Aurelia Thiérrée. James Thiérrée va venir de fàbrica amb les cartes marcades i les ha sabut jugar molt bé. Entre els 4 i els 20 anys va voltar tot el món com a part de la troupe dels seus pares. Després va dibuixar el seu propi full de ruta. I això incloïa tastar-ho tot: la creació i direcció escèniques, l’actuació en teatre i en cinema (premi César 2017 al millor secundari per Chocolat ) i la composició i la interpretació musicals. Des de fa gairebé dues dècades té grup propi, la Compagnie du Hanetton. Com una mutació genètica de la matèria original, Thiérrée aboca els seus diferents talents en els espectacles propis, amb un eclecticisme que ha convertit en segell. “El mot teatre necessita vacances”, diu. Dansa, gest, música, acrobàcia, poesia, malabars, tot té cabuda en unes creacions que ja ha presentat diverses vegades a Barcelona, davant un públic bocabadat. Ara hi torna, al Grec, amb La grenouille avait raison (Lliure, 26-27 de juliol). I sobren les raons per no perdre-se’l.