Guia de festivals i cicles d'estiu 2017: arts escèniques

Per Amor a L’Hart

L’Hospitalet de Llobregat

Fins a l’1 de juliol

Trobades fortuïtes entre artistes i vianants

El col·lectiu d’artistes i gestors independents Bipol.art es va inventar aquest festival per propiciar trobades fortuïtes pels carrers i les places de l’Hospitalet entre públics i artistes que potser no haurien coincidit en un escenari formal. Inclou circ (Los Infoncundibles, Fakir Kirman; 1 de juliol, pl. Lluís Companys), dansa (Lali Ayguadé, Thomas Noone; 30 de juny, rbla. de la Marina) i música.

www.festivalperamoralhart.com

Emergent

Gironès

Fins al 8 de juliol

Les arts en viu a la plaça del poble

La cultura s’escampa pel territori en aquest festival que refresca les nits de set municipis de la comarca del Gironès. Una mica més d’una setmana -va començar ahir- d’espectacles a l’aire lliure i gènere variat. Hi ha circ (Tortell Poltrona, 6 de juliol, Madremanya), humor (Peyu, 6 de juliol, Vilablareix) i teatre físic (Zero en Conducta, 30 de juny, Quart), entre d’altres. Són interessants els abonaments de tres i sis dies.

www.festivalemergent.cat

Sabacirc

Sabadell

Fins al 2 de juliol

El circ social s’escampa per la ciutat dalt d’un autobús

El primer Festival de Circ Social té seu mòbil: un autobús històric de Transports Urbans de Sabadell, tunejat per a l’ocasió, permetrà portar les actuacions d’artistes emergents per tots els racons de la localitat. Descentralització de la cultura i intervenció en el territori, amb tallers oberts a la participació de tothom, gratuïts i a l’aire lliure, com totes les actuacions.

http://sabacirc.org/festival/

Al Carrer

Viladecans

Del 30 de juny al 2 de juliol

Espectacles a l’aire lliure, gratuïts i per a tots els públics

Qualsevol tipus d’espectacle susceptible de fer-se a l’aire lliure té cabuda al programa d’un festival que és com la festa major d’estiu de Viladecans: des de la dansa a la recerca de la felicitat de Quim Bigas (2 de juliol, plaça Europa) fins a l’humor tendre de la Cia. La Tal i Landre (30 de juny i 1 de juliol, plaça Europa) o el funambulisme impossible d’Hors Surface (Can Xic, 30 de juny i 1 de juliol).

www.alcarrerviladecans.com

Grec

Barcelona

De l’1 al 31 de juliol

Una finestra al món amb teatre, dansa i circ

El festival d’estiu de Barcelona obre una de les poques finestres de la ciutat a l’escena internacional. S’hi veurà el díptic Des mourants, escrit i dirigit per Wajdi Mouawad (21 i 22 de juliol), la col·laboració entre les llegendàries companyies Complicité i Schaubühne dirigides per Simon McBurney (8 i 9 de juliol) i el teatre visual de James Thiérrée (26 i 27 de juliol), tots al Lliure. Però el gruix de la programació de teatre, dansa i circ és autòctona. Àlex Rigola revisita l’univers de Pasolini (Mercat de les Flors, 4-23 de juliol), Mario Gas i Pablo Derqui s’atreveixen amb Calígula al Teatre Grec (20-23 de juliol), Carme Portaceli dirigeix Troyanas amb Aitana Sánchez-Gijón i Ernesto Alteiro (Teatre Grec, 30 de juliol) i les T de Teatre celebren els seus 25 anys amb E.V.A. (Romea, 30 de juny-30 de juliol).

lameva.barcelona.cat/grec

FAR

Reus

Del 30 de juny al 9 de juliol

Arts escèniques en una joia modernista

L’Institut Pere Mata, projectat per Lluís Domènech i Montaner, obre els seus espais singulars (cuina, menjador, sala noble, jardí) als vuit espectacles del primer Festival d’Arts de Reus, organitzat en el marc de la capitalitat de la cultura catalana. Entre els caps de cartell hi ha Belén Fabra en el paper de Madame Bovary (1 de juliol) i Lluís Marco i Ferran Carvajal amb Después de Federico (3 de juliol).

www.reus.cat/agenda/festival-darts-de-reus-far

Dansàneu

Les Valls d’Àneu

De l’1 al 9 de juliol

Festival de cultures del Pirineu

La dansa i la música tradicionals del Pirineu es mariden amb el patrimoni arquitectònic: l’escenari són les esglésies dels municipis del Pallars Sobirà. Per primer cop en 26 edicions algunes actuacions són de pagament (entre 3 i 5 euros si es compren anticipades), com la trobada entre la veu i percussió de Kepa Junkera i la dansa de Sorginak (8 de juliol, Escalarre) o Verd e blu, música i dansa occitanes (5 de juliol, Son).

www.dansaneu.cat

Cacau

Girona

De l’1 al 8 de juliol

Teatre de petit format fora del teatre

Una cita amb els espectacles multidisciplinaris, de quilòmetre zero i petit format, i en espais no convencionals (Jardins de la Mercè, Cafè Context, El Forn). Oblid’Art, un espectacle sobre els tabús del franquisme i la transició a càrrec de la companyia Entorn, i la radioficció Berícid sulfúric són alguns dels plats forts de la segona edició del festival, que s’inaugura demà al pati de la Casa de Cultura.

www.elcacaufestival.com

RiuEstiu

Barcelona

Dissabtes de juliol i agost, i 2 de setembre

Monòlegs i màgia per celebrar la vida

Les nits d’estiu al Poble Espanyol són un festival de festivals. Hi caben la música, el cinema i l’humor, cadascun amb la seva programació diferenciada. Els caps de setmana els colonitza RiuEstiu, espectacles d’humor i màgia amb un interès tan senzill com noble: procurar una bona estona. Amb Reugenio, Dani Pérez, Eva Cabezas, Mag Marín, Danny Boy-Rivera, Albert Boira, Patricia Espejo i Fernando Moraño, entre d’altres.

www.poble-espanyol.com/RiuEstiu-2017

FAST

Garrigàs

Del 3 al 22 de juliol

Teatre de proximitat contra la sequera

No volien que l’estiu fos un erm per al teatre a la comarca, així que un grup d’aficionats es van inventar el Festivalet Altempordanès Sense Trumfos, amb un disseny molt equànime: els divendres donen pas a les companyies de la zona (com La Llarga, que s’estrena avui) i els dissabtes acullen espectacles ja rodats per Catalunya ( Fairfly de La Calòrica, 1 de juliol; Trams de Marcel Tomàs, 7 de juliol).

www.fast.cat

Agitart

Figueres

Del 6 al 8 juliol

Un aparador per a la dansa contemporània

Impulsat per iniciativa privada (pels integrants de la companyia de dansa de la qual pren el nom), l’Agitart ofereix una radiografia en moviment de les tendències de la dansa actual. Espectacles a l’aire lliure i en sala (Teatre Jardí), la majoria gratuïts, durant tres dies de programació intensa de matí, tarda i nit. I una pila de tallers i activitats complementàries que serveixen per acostar la dansa a tota la família.

www.agitartcompanyia.com

Castell de Peralada

Peralada

Del 6 de juliol al 17 agost

Dansa i òpera en un entorn exclusiu

Els grans ballets europeus són un clàssic del festival. La companyia del desaparegut Maurice Béjart recopila alguns fragments de les seves millors coreografies a Béjart Fête Maurice (6 i 7 de juliol). I en l’apartat líric, Joan Anton Rechi dirigeix un Madame Butterfly amb la soprano Emonela Jaho i el tenor Bryan Humel acompanyats pel cor del Gran Teatre del Liceu (7 i 9 d’agost).

www.festivalperalada.com

Festus

Torelló

7 i 8 de juliol

Al·lèrgics a les convencions artístiques

La sensibilitat per les noves formes d’expressió escènica forma part de l’ideari d’aquest festival des de l’edició número 1. I amb aquesta ja en són vint. Una cita transversal on té cabuda el circ (com el de la companyia Eia, guanyadora de l’últim Max, o el del Brunette Bros. Circus), el teatre performàtic de Societat Doctor Alonso i la dansa feminista de XRX. Tots els espectacles, a l’aire lliure, són gratuïts.

www.festusfestival.com

Sant Martí de Circ

Barcelona

Del 7 al 9 de juliol

Acrobàcies a peu de carrer

L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya, amb seu a La Central del Circ del Fòrum, treu les actuacions al carrer per enfortir els vincles amb el barri. Gratuïtes, a l’aire lliure (Alfons el Magnànim 59, davant de l’antic cinema Pere IV) i adreçades a tots els públics. Un tastet? Clown barrejat amb màgia ( Woow, 8 de juliol), acrobàcia amb dansa (Otros aires, 9 de juliol) i espectacle aeri ( Entredos, 9 de juliol).

www.apcc.cat

Deltebre Dansa

Deltebre

Del 10 al 22 de juliol

Dansa contemporània entre camps d’arròs

El festival fundat i dirigit per Roberto Oliván a les Terres de l’Ebre és des de fa anys un poderós reclam per a ballarins de tot el món. Els tallers de formació es complementen amb una intensa programació de gairebé 50 espectacles i el desig d’aficionar públics nous. Principalment de dansa (Brodas Bros, 10 de juliol; Milan Herich, 14 de juliol), però també de circ (L’Indécente, 13 de juliol; Nuua, 18 de juliol).

www.deltebredansa.cat

Festival Internacional de Teatre

Tarragona

Del 14 al 23 de juliol

Un cop d’ull a l’escena forana

Les noves dramatúrgies són l’eix d’un esdeveniment que s’ha convertit en únic a la ciutat després de la cancel·lació del veterà Festival d’Estiu. Dotze espectacles de sis països en espais com l’antiga audiència i el claustre del seminari (a més dels teatres Metropol i Tarragona). Com a cap de cartell, l’actor Nigel Planer ( Els joves, Charlie i la fàbrica de xocolata ) repassa la seva carrera en un monòleg.

www.fitt.cat

Fira de Circ al Carrer

La Bisbal d’Empordà

Del 14 al 16 de juliol

Una riuada d’espectacles sacseja els carrers

Les xifres són impactants: 60 espectacles oferts per 30 companyies durant tres dies de programació. I milers d’espectadors. El gran esdeveniment d’estiu per al circ a Catalunya barreja espectacles gratuïts i de pagament, des de l’espectacularitat de La roue de la mort, una roda d’equilibris a 10 metres d’alçada (14 de juliol), fins a l’ Espectáculo mínimo de Varuma Teatro (15 de juliol).

www.firadecirc.org

Esbaiola’t

Esterri d’Àneu

Del 20 al 23 de juliol

Teatre, circ i dansa per a tots els públics

L’esperit és el de sempre: convocar petits i grans per poder gaudir plegats d’espectacles festius a l’aire lliure. Però aquest any la gresca s’allarga un dia més per celebrar que el festival arriba a la desena edició. Els organitzadors, la companyia La Baldufa, hi estrenaran el seu últim espectacle, Mon pare és un ogre, i els veterans Escarlata Circus hi portaran el seu mític muntatge Llenties i marabú.

www.festivalesbaiolat.cat

Arts d’Estiu

Pineda de Mar

Del 21 de juliol al 26 d’agost

Pinzellades escèniques entre concert i concert

El festival d’estiu de la costa del Maresme segueix un model predominant: aquí hi mana la música, però es deixa una mica d’espai a altres disciplines. Això sí, sempre propostes lleugeres i entretingudes, d’aquelles que fan passar una bona vetllada i no comprometen el son, com el virtuosisme d’un dels mestres de l’il·lusionisme actual, Jorge Blass, i l’humor immarcescible de Faemino y Cansado.

www.artsdestiu.com

Ripollesdansa

Ripoll

Del 24 al 30 de juliol

Festival internacional de dansa al Ripollès

De dia, tallers i laboratoris intensius impartits per Guillermo Weickert i Cristiane Boullosa. De nit, festa escènica amb actuacions d’artistes internacionals i locals (Integralleure, Dimprodance, Nötchäo...). Tots els espectacles són gratuïts: una bona manera d’acostar la dansa a nous públics i afavorir l’intercanvi entre els creadors professionals, els aficionats i els amics de les descobertes.

www.ripollesdansa.com

Singlot

Sant Feliu de Guíxols

Del 27 al 29 de juliol

Humor de la mà de la productora El Terrat

La pota teatral del Festival de la Porta Ferrada va néixer fa només dos anys (és la tercera edició) de la mà de la productora El Terrat. L’humor n’és l’eix conductor, amb un programa en què destaquen el nou espectacle de Joglars, Zenit (27 de juliol), sobre els mitjans de comunicació, o Andreu Buenafuente en el repte escènic White rabbit red rabbit (28 de juliol), tots dos al Teatre Narcís Masferrer.

www.singlotfestival.com

Fitag

Girona

Del 29 d’agost al 2 de setembre

Festival internacional de teatre amateur

El teatre d’aficionats té un fort arrelament a Catalunya. El Fitag vol servir-li d’aparador i mostrar també la vitalitat de l’escena amateur d’altres països, com el Marroc, representat per tres companyies. El repertori dels grups participants és divers, amb obres de creació pròpia al costat de clàssics contemporanis, com Tots eren fills meus, d’Arthur Miller, a càrrec de la companyia de Palamós La Gespa.

www.fitag.cat