Districtes i més

barcelona.cat/esports/ca

CORREDORS DE TOT EL MÓN ENVAEIXEN ELS CARRERS DE LA CIUTAT

39 ZURICH MARATÓ DE BARCELONA

12 DE MARÇ, 8.30 H. SORTIDA: AVINGUDA M. CRISTINA

La Marató de Barcelona, que té lloc aquest diumenge, 12 de març, a partir de les 8.30 hores, ha esdevingut un esdeveniment internacional de Primera Divisió. Hi venen atletes professionals i amateurs d’un grapat de països. Amb motiu de la cursa, la ciutat celebra un cap de setmana dedicat a l’esport i l’atletisme amb actes per a tots els públics. Avui, dia 10, i demà, 11 de març, té lloc la fira Expo Sports al pavelló 8 del recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona. L’entrada a aquesta fira de l’atletisme, les curses de muntanya i els triatlons és gratuïta.

Encara hi ha llocs on es comparteixen imatges en un espai físic i no pas a través del telèfon mòbil. Un d’ells és el Centre Cultural La Farinera del Clot, que aquests dies, fins al 18 de març, acull la Mostra d’Audiovisuals i Fotografia de Muntanya de Sant Martí. S’hi mostren un bon grapat de fotografies i documents audiovisuals fets per amateurs i professionals que han trepitjat diversos indrets de muntanya no només del nostre país sinó també de molts altres indrets. Unes imatges que conviden a visitar-los.

ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca

FOTOGRAFIES I AUDIOVISUALS DE MUNTANYA A LA FARINERA

20 MOSTRA D’AUDIOVISUALS I FOTOGRAFIA DE MUNTANYA

CC LA FARINERA DEL CLOT. FINS AL 18 DE MARÇ.

JAZZ AL GIMNAZZ

El jazz és fusió d’estils. El grup Xavi Díaz Quartet, liderat pel guitarrista de Vilafranca del Penedès Xavi Díaz, aconsegueix incorporar-ne un munt: latin-jazz, funk, música brasilera...

CONCERT DE XAVI DÍAZ QUARTET DINS DEL CICLE ‘JAZZ AL GIMNAZZ’. 10 DE MARÇ, 22.00 H. SALA POLIVALENT DE MONTBAU (HORTA-GUINARDÓ).

CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE

Mentre els e-books no agafin més protagonisme, els punts de llibre continuen sent un element ben viu, apreciat i útil. Són un bon espai per a la creativitat. Tothom que ho desitgi pot participar en el segon concurs de punts de llibre de Sarrià - Sant Gervasi amb motiu de Sant Jordi. Les propostes s’han de presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte (C/ Anglí, 31, baixos) fins al 17 de març.

CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE A SARRIÀ-SANT GERVASI. LLIURAMENTS FINS AL 17 DE MARÇ.

JOVES CREADORS AUDIOVISUALS

Entre els joves que volen obrir-se camí en el món de la producció audiovisual hi ha talent i ganes d’emprendre i, com a resultat, força propostes de qualitat. El Festival Barcelona VisualSound ofereix a diversos espais de la ciutat una bona mostra de les propostes dels joves creadors de l’àmbit audiovisual en una gran diversitat de formats.

14 EDICIÓ DEL BARCELONA VISUALSOUND, FESTIVAL AUDIOVISUAL DE CREACIÓ JOVE. DIVERSOS ESPAIS DE LA CIUTAT. ENTRADA GRATUÏTA. FINS AL 17 DE MARÇ.

SWING SOLIDARI

Acoustic Guiri Explosion, The Black Mambas i The Four Nuts Gang són tres bandes de swing que participen en un concert solidari que té el propòsit de contribuir en la millora de la vida dels nens i els joves amb pocs recursos de l’Amèrica Central i del Carib. El concert està organitzat per l’associació Swing Les Corts juntament amb l’associació Música per Viure Judit Ribas. Hi haurà ballada de lindy hoppers.

CONCERT SOLIDARI ‘MÚSICA PER VIURE’. 11 DE MARÇ, 18.30 H. CENTRE CÍVIC JOAN OLIVER PERE QUART (LES CORTS).