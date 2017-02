Música pintada, cicle de cinema negre i Trial Indoor

PORTADES DE DISC FICTÍCIES DECOREN ELS LOCALS DE LA PLAÇA REIAL

Com cada any, catorze artistes han creat obres personalitzades per a catorze establiments de la plaça Reial. Es tracta de diverses portades de disc fictícies que ara, en el marc de l’exposició 'Negra i Reial', s’exposen a la Fundació Setba. Art, música i història conviuen en aquesta mostra, en la qual participen Rubén Bretones, Anna Bujons, Maria Coma, Rai Escalé, Jordi García Gil, Judit García-Talavera, La Fotogràfica, Anna Irina Limia, Jesús Parras, Dessislava Pirinchieva, Març Rabal, Santi Sallés, Swasky i Daniel Torrent.

+ Detalls ‘MÚSICA PINTADA’ Fundació Setba (El Gòtic). Fins a l'11 de febrer

IRONIA I HUMOR A TRAVÉS D’IL·LUSTRACIONS DE GEGANTS

La mostra 'Gegants de paper' està dedicada als grans il·lustradors, dibuixants i ninotaires de finals del segle XIX i principis del segle XX (Padró, Llaverias, Picarol, Cornet, Junceda, Opisso, Llopart, etc.), que van plasmar, tot aprofitant les figures dels gegants, sàtires còmiques sobre la vida social, cultural i política del moment. Aquests dibuixos es publicaven en setmanaris de l’època, com ara L’Esquella de la Torratxa, La Campana de Gràcia, ¡Cu-Cut! i La Tomasa. Es tracta d’una exposició cedida per la Colla de Geganters de Rubí.

+ Detalls ‘GEGANTS DE PAPER’ Centre Ton i Guida (Nou Barris). Fins al 28 de febrer

TALLER DE CERÀMICA

Cada diumenge, fins al 5 de març, el Museu del Disseny organitza el taller de ceràmica 'Terra líquida' (11.30 h). A partir de peces emmotllades i iguals, els participants podran crear una peça única i original.

+ Detalls TALLER ‘TERRA LÍQUIDA’ Fins al 5 de març. Museu del disseny de Barcelona

L'ART DEL MONESTIR DE PEDRALBES

Aquest diumenge s’organitza una visita guiada al monestir de Pedralbes (11.30 i 12.30 h). Una activitat que permet contemplar l’arquitectura i les obres d’art que formen part del seu patrimoni i conèixer com era la vida en un monestir medieval.

+ Detalls VISITA GUIADA AL MONESTIR DE PEDRALBES 5 de febrer. Monestir de Pedralbes

TRIAL INDOOR DE BARCELONA

Els apassionats del risc i el motor (en particular de les motos) tenen una cita aquest diumenge al Palau Sant Jordi, on tindrà lloc el Trial Indoor Solo Moto de Barcelona. ¿Preparats per admirar els millors especialistes en aquest esport?

+ Detalls TRIAL INDOOR SOLO MOTO BARCELONA 5 de febrer. Palau Sant Jordi

CICLE DE CINEMA NEGRE

En el marc del BCNegra, la Biblioteca Sant Antoni acull un cicle de cinefòrum negre. Es projectaran els films 'No habrá paz para los malvados' (Enrique Urbizu, 2011), 'Retorno al pasado' (Jacques Tourneur, 1947) i 'Muerte entre las flores' (Joel Coen, 1990), que s’acompanyaran d’una xerrada.

+ Detalls SANT ANTONI NEGRE 6, 13 i 16 de febrer. Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver

LES DONES ALS MITJANS

L’exposició 'Imatges per pensar en la representació de les dones als mitjans de comunicació' mostra quinze imatges per repensar el tractament que reben els fets protagonitzats per dones als mitjans, així com les reaccions que provoquen.