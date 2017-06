Els vigilants de la platja... al cine!

Mil milions d’espectadors de 148 països, traduïda a més de 44 llengües i una despesa de 40 ampolles de crema solar a la setmana: les xifres d’ Els vigilants de la platjano enganyen i encara avui la sèrie de Mitch Buchannon (David Hasselhoff) i la seva troupe no té rival catòdic a l’altura. En matèria de rècords tampoc es queda enrere l’adaptació cinematogràfica de les aventures dels socorristes californians dirigida per Seth Gordon, que arriba avui a les sales, tot i que la fita aconseguida no és per presumir-ne: Baywatch: Los vigilantes de la playa amb Dwayne The Rock Johnson s’ha convertit en el film més mal valorat de Rotten Tomatoes, una pàgina web que recull puntuacions i crítiques de la premsa especialitzada. “Tetes, culs i pectorals. ¿O és que hi esperaves trobar Shakespeare?”, deia el crític de The Hollywood Reporter quan la pel·lícula es va estrenar als EUA, el 26 de maig.

No és el primer cop que passa això, perquè també la plana major de la crítica televisiva va acarnissar-se amb la sèrie de Douglas Schwartz i Michael Berk quan el capítol pilot es va emetre el setembre del 1989 a la NBC. A Variety, per exemple, van escriure que el guió estava replet de diàlegs estúpids, però com que sortien de les boques d’homes i dones en banyador, no calia preocupar-se. Malgrat tot, Els vigilants de la platja va arrasar i, com sabem, va fer història.

En aquest sentit, és probable que els responsables de la versió 3.0 del fenomen televisiu confiessin a tenir més suport crític, sobretot perquè el film sembla que no s’allunya de la sèrie protagonitzada per Hasselhoff, en què, tot i les lluites contra trames criminals que amenaçaven la badia de Santa Mònica, els veritables protagonistes eren els cossos d’infart dels protagonistes i les corregudes en slow motion vora el mar. Aquí veiem gairebé el mateix, però en principi recobert amb el vernís irònic de la Nova Comèdia Americana: el Mitch (The Rock) i el Matt (Zac Efron), un veterà socorrista i jovenet amb ganes de marxa, hauran de fer front a una xarxa de narcotràfic mentre esquiven bromes sobre els seus genitals per part de les seves companyes d’equip. “Si mires més enllà dels acudits sobre penis, Baywatch: Los vigilantes de la playa és en realitat bastant divertida”, comentaven a IndieWire, en una declaració que evidencia que de bromes sobre les parts baixes del cos potser n’hi ha massa.

Pànic a la taquilla

La situació d’estira-i-arronsa seria, de fet, graciosa, si tot això no s’hagués transformat en una tempesta contra la crítica, a qui assenyalen com a culpables d’un primer cap de setmana dolentíssim a la taquilla, en què la pel·lícula va aconseguir un cinquanta per cent menys de les xifres estimades. A Deadline publicaven que els estudis es plantegen ara mostrar les pel·lícules com més tard millor a la premsa. O no fer-ho.

Es tracta d’una pràctica que, a Espanya, sembla que pot convertir-se en habitual: ni Universal va voler fer projeccions de La momia ni Paramount de Baywatch. “Hi ha només una cosa al món pitjor que que parlin malament de tu, i és que no en parlin”, va sentenciar Oscar Wilde i, veient aquest tipus de reaccions, sembla que l’escriptor irlandès no faria gaire fortuna en aquests temps d’hipersensibilitat a la circulació de les paraules.