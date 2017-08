'La torre oscura', Stephen King transmèdia

Plantejada com una versió de butxaca de l'univers creat per Stephen King, La torre oscura, la pel·lícula, funciona com una seqüela de la saga de novel·les de l'autor d'El resplandor, que ja van tenir preqüeles en format còmic. Una continuació fílmica en què els protagonistes del relat artúric de King –un cavaller medieval amb aires de cowboy (imponent Idris Elba) i un bruixot totpoderós (autoparòdic Matthew McConaughey)– cedeixen el protagonisme a un noi novaiorquès que esdevé l'escollit per salvar el món o, més ben dit, els mons interconnectats d'una ficció nascuda per ser transmèdia.

Tenint present el caràcter popular de la saga literària, la decisió de portar el film cap a l'entreteniment juvenil sembla del tot lògica si s'atén als gustos massius imposats per la indústria del cinema mundial. Una operació que difumina els aires de western de la història i que esprem l'imaginari visual de realitats paral·leles i lluites acrobàtiques a l'estil Matrix. Així, renunciant a defensar el seu llegat literari per por d'avorrir, aquesta extensió de La torre oscura acaba més a prop de la diversió evasiva de L'aprenent de mag que de la riquesa mitològica d'El senyor dels anells.