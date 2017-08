'Un tango más', viure és ballar

“Si em moro i hagués de renéixer, tornaria a fer el mateix: ballar tango. Faria tot el que he fet menys estar amb el Juan”, diu en el pròleg d'Un tango másMaría Nieves Rego, llegenda d’aquest estil de ball com a parella durant més de 50 anys de Juan Carlos Copes. Des que es van conèixer en la dècada dels 40, van revolucionar un dels estils més sensuals del ball per parelles, fins que les traïcions i el rancor van condemnar la relació.

La seva història podria ser la de qualsevol tango, tal com reflecteix Germán Kral en aquest documental que els ha ajuntat de nou –arriben a compartir només un plànol– i que explica tot el que van viure i patir donant voltes pels escenaris de mig món. Kral s’atreveix a dramatitzar a través del ball alguns punts d’inflexió de la vida de Rego i Copes i, tot i que no tots els números són excepcionals, l'hipnòtic vaivé dels ballarins –que s'estimen, s'odien i es perdonen en la tardor de les seves vides– és motiu suficient per passar per alt l'artifici.