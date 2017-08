'La niebla y la doncella', atmosfera criminal a La Gomera

L'any 2002, Patricia Ferreira estrenà El alquimista impaciente, adaptació d'una novel·la policíaca de Lorenzo Silva protagonitzada pels guàrdies civils Bevilacqua i Virginia Chamorro, encarnats per Roberto Enríquez i Ingrid Rubio. Quinze anys després, els policies tornen a la pantalla amb La niebla y la doncella, aquest cop amb les faccions de Quim Gutiérrez i Aura Garrido, i sota la direcció d'Andrés M. Koppel. No es busca la continuïtat, ni tampoc explotar la iconicitat que podria desprendre l'aura d'uns personatges familiars per a molts lectors.

Semblaria, més aviat, que la pel·lícula prefereix quedar entotsolada en les atmosferes que ofereixen les localitzacions de l'illa de La Gomera, on els revolts que fan serpentejar els camins queden envoltats per una boira que s'adhereix a la moral opaca de les persones implicades en l'assassinat d'un jove. El relat s'aferra a aquesta ambigüitat inescrutable fins al punt que la impactant resolució del cas queda enterbolida en certa confusió dramàtica.