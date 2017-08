‘El otro guardaespaldas’, trepidant còctel d’acció i comèdia

Els anys 80 van veure néixer les buddy movies: thrillers força violents i amb tocs còmics protagonitzats per una parella antitètica de policies o lladregots. Des d'aleshores hem vist la fórmula repetida milers de vegades amb petites variacions. El secret del seu èxit és la combinació d’uns quants ingredients de manera adequada: dos actors amb química, escenes d’acció ben elaborades i gags humorístics amb rauxa. Una amanida ben mesclada a El otro guardaespaldas.

El film de Patrick Hughes uneix contra natura un guardaespatlles caigut en desgràcia (un divertit Ryan Reynolds) i un sicari que sembla una estrella de rock'n'roll (un juganer Samuel L. Jackson). Els dos hauran de treballar plegats per escapar-se dels assassins contractats per un genocida bielorús (un Gary Oldman que només vol cobrar el xec). Plena de frases lapidàries per al record (les de Jackson sobretot) i seqüències d’acció amb especialistes de veritat, El otro guardaespaldas és una festa disbauxada que demana disfrutar-ne amb un gran cubell de crispetes.