Un festival per als herois quotidians

El Clam, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, arriba a la catorzena edició carregat de novetats. Estrena nom i tres seus diferents, dues de permanents, Navarcles i Manresa, i una d’itinerant, que enguany recau en Navàs. Els “herois de la salut”, homes i dones que dediquen el seu temps a cuidar els altres ja sigui per vocació professional o per compromís social, són l'eix temàtic de la programació d'aquest 2017, que consta de 30 llargs i 10 curts.

A concurs hi trobem títols com Una lucha contra el tiempo, el documental de Pepo Madruga sobre l'Ainara, una nena afectada per la síndrome de Cach; La família, de Giovanna Ribes, que celebra els vincles entre un avi i un net; The nurse, un film turc al voltant d'una infermera a qui li canvia la vida el contacte amb un pres polític en vaga de fam; Apricot groves, sobre les distàncies culturals amb què xoca un jove nord-americà d'origen armeni quan torna al país dels seus pares; Quan les gotes es fan pluja, en què José Gayá retrata les mobilitzacions ciutadanes en temps de crisi i austeritat imposada; i Exil(s)-sur-scène, al voltant d’Oscar Castro, un xilè emigrat a França fundador del Théâtre Aleph, que es reivindica humanista, festiu i popular.

A la secció Pantalla Oberta es poden recuperar títols de cineastes de prestigi com Emir Kusturica, que converteix Monica Bellucci en la protagonista d’On the Milky Road, o el recentment desaparegut Andrzej Wajda, un històric del cinema polonès que al seu film pòstum Afterimage recupera la figura del pintor Wladyslaw Strzeminski. També s'hi poden veure films recents com La doctora de Brest, d'Emmanuelle Bercot, en què Sidse Babett Knudsen (protagonista de la sèrie danesa Borgen) encarna la metge Irène Frachon, que es va enfrontar al Goliat de la indústria farmacèutica del seu país; Glory, la nova pel·lícula dels directors de La lección, Kristina Grozeva i Petar Valchanov, que fa palès el vigor i l'esperit crític d'aquests representants del nou cinema búlgar; la colombiana Los nadie, que atrapa com poques l'energia fugissera i rebel de la joventut urbana a Iberoamèrica; La pols, en què el dramaturg Llàtzer Garcia porta a la gran pantalla la seva obra teatral; La mano invisible, de David Macián, a partir de la novel·la del periodista Isaac Rosa; ‘Jarabe’ contra el càncer, en què Pau Donés visibilitza el seu tractament contra la malaltia, i L'estratègia del silenci, en què es denuncia l'estratègia del govern valencià per eludir les seves responsabilitat en l'accident del metro del 2006...

Al Clam també hi trobareu conferències, debats i tallers al voltant del tema que presideix l'edició d'aquest any. I si no podeu desplaçar-vos-hi, el festival també es pot seguir online des de Filmin.