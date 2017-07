'El diario de Greg', la idea d'un pringat

Si volguéssim posar una cara a la paraula 'pringat', podríem posar-hi la del Greg, l’antiheroi adolescent que Jeff Kinney va crear gairebé fa vint anys en forma de tira còmica i que el 2007 va convertir-se en un 'bestseller' global. Era obvi que el cinema faria seves les rocambolesques històries del Greg, i just ara, de fet, ens arriba una quarta entrega d’aquesta franquícia cinematogràfica per a tots els públics que, malgrat tot, no ha tingut el mateix ressò que els llibres originals. Sigui com sigui, el nou episodi d''El diario de Greg' es presenta amb canvis i no tant perquè ens parla d’un hiatus escolar del protagonista –les vacances d’estiu i un viatge en cotxe amb la seva família on res sortirà com ha de sortir, com és d’esperar tractant-se del Greg–, sinó perquè la sèrie ha renovat la plantilla i totes les cares són noves.

La decisió, però, no ha sigut una bona idea, ja que 'Carretera y manta' no només té un dels càstings amb menys gràcia de les quatre cintes, sinó que també és el capítol més anodí dels que s'han fet fins ara. Molts seguidors ja havien dit la seva a les xarxes sobre el canvi del noi que encarna el Rodrick, el germà gran, però la responsabilitat del nyap s’estén a tot el repartiment. Tampoc hi ajuden el to insuls del guió i els acudits amb poca personalitat, a excepció d’un gag que imita la mítica escena de la dutxa de 'Psicosi', de Hitchcock. Resumint, un viatge cap a l’avorriment fins i tot per als que estimen de debò el pobrissó del Greg.