10 coses que (potser) no sabies de la saga ‘Alien’

Després de Prometheus, Ridley Scott torna a la franquícia Alien i aquesta vegada sense dissimular, exhibint amb orgull el nom de la saga al títol, Alien: Covenant. Amb la promesa implícita del retorn a les essències, la saga de terror més important de la història fa un nou pas endavant per enriquir un univers que amaga un bon grapat de curiositats.

El primer ‘Alien’ és fill bastard del ‘Dune’ de Jodorowsky

A principis dels 70, Alejandro Jodorowsky va estar a punt de rodar una ambiciosa adaptació de la novel·la Dune que se’n va anar en orris abans que se’n rodés un sol pla. En aquell projecte fallit i mític -tots els detalls són en el magnífic documental Jodorowsky’s Dune - van treballar-hi tres creadors que acabarien reciclant a Alien les idees que havien desenvolupat per a Dune : l’holandès H.R. Giger (dissenyador de la criatura), el dibuixant Moebius (creador d’alguns decorats i els vestits espacials) i el guionista, Dan O’Bannon, que a Dune s’havia d’encarregar dels efectes especials.

La por dels actors en la primera aparició de l’àlien era real

“La cosa emergeix”. Així descrivia el guió que tenien els actors d’ Alien l’escena en què el monstre s’obre camí a través de l’estómac de John Hurt. Ridley Scott va amagar els detalls de la seqüència i la va rodar amb quatre càmeres en una sola presa per capturar les emocions genuïnes dels intèrprets, que es van emportar un ensurt real. Hurt, l’únic còmplice de Scott, tenia el cos amagat sota la taula, però els seus col·legues no ho sabien.

Ellen Ripley, el símbol feminista que havia de ser un home

Alien és un festí per als estudis de gènere: un ordinador que es diu Mare, un monstre amb cap fàl·lic, beines alienígenes que s’obren com vagines... “ Alien és una pel·lícula de violació amb víctimes masculines”, deia David McIntee a Beautiful monsters. El que és innegable és la força de Ripley com a símbol feminista, una supervivent que no és una víctima sinó l’heroïna. En un primer moment, però, Ripley havia de ser un home. I el canvi no va ser cosa de Ridley Scott, sinó de la Fox, productora del film.

El Crohn, la malaltia intestinal que va inspirar ‘Alien’

Star beast era el títol del guió original d’Alien que va escriure Dan O’Bannon. La idea d’un monstre que emergeix de l’interior d’un ésser humà se li va ocórrer arran d’uns forts dolors intestinals que va patir després del seu treball a la fallida Dune. La causa d’aquells patiments era la malaltia de Crohn, que el 2009 acabaria amb la vida d’O’Bannon.

David Fincher va perdre la innocència amb ‘Alien 3’

El rodatge d’ Alien 3 va ser un infern per a un jove David Fincher. Els problemes de preproducció van fer que Fincher es trobés amb un calendari impossible, un pressupost exigu i intromissions constants dels executius de la Fox. Va marxar sense muntar la pel·lícula i avui en renega. “Era molt innocent i creia que tothom volia fer el millor film possible. Però no era així, només volien que estigués a punt per a la data d’estrena”, lamentava el director fa poc.

Joss Whedon, el guionista d’‘Alien: Resurrection’, odia la pel·lícula

Alien 3 té els seus defensors, però amb Alien: Resurrectionels fans ja van tirar la tovallola. ¿Un clon de Ripley amb ADN de la Reina Alien i àcid a les venes? Curiosament, un dels grans detractors del film és el seu guionista principal, Joss Whedon, el futur director d’ Els Venjadors. I no precisament pels canvis en el guió: “No ho van fer diferent, ho van fer malament -afirmava en una entrevista-. El càsting, el disseny, la música, la manera de dir els diàlegs... Tot estava malament. Van filmar guió d’una manera tan penosa que resulta impossible de mirar”.

‘Alien’ contra tothom: la saga amb més ‘crossovers’

Tot va començar amb la imatge fugaç d’un Alien a Predator 2. La Fox no es va resistir a la idea d’unir les seves dues franquícies alienígenes a Alien versus Predator, spin-off oblidable que va tenir seqüela. Però els encontres de l’Alienamb altres personatges icònics van més enllà del cinema: en els còmics també s’ha enfrontat a Batman, Superman, Judge Dredd... Ara, el crossover més delirant és Aliens vs Predator vs Terminator.

‘Aliens’, una banda sonora enregistrada a tota pastilla

Per a James Horner, gravar la música d’ Aliens va ser “un malson” de pel·lícula de terror. Les sis setmanes que tenia per complir l’encàrrec es van reduir a tres i l’estudi on havia de gravar-la no estava equipat amb els sintetitzadors que ell volia utilitzar. Va acabar escrivint la música de matinada i gravant-la a corre-cuita amb la Simfònica de Londres. Resultat: una nominació a l’Oscar.

‘Alien 5’, el retorn de Ripley a l’univers ‘Alien’ que no veurem mai

El director australià Neil Blomkamp, fan declarat de la saga, va proposar a la Fox recuperar la història de Ripley allà on la deixava Aliens com si Alien 3 i Alien: Resurrection no existissin. Tenia l’OK de Sigourney Weaver i uns primers dissenys que van circular a la xarxa. Però la llum verda de Fox a Alien: Covenant va enterrar el projecte de Blomkamp.

Sis pel·lícules més d’Àlien’? La proposta de Sir Ridley Scott

Ridley Scott està tan satisfet amb Alien: Covenant que assegura que té plans per rodar-ne sis seqüeles més. El director, que al novembre farà 80 anys, ja té escrit el guió de la primera, Alien: Awakening, que es rodarà l’any que ve.