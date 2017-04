Si agafem el Baby Herman de Qui ha enredat en Roger Rabbit? i les troballes visuals de l’UPA (Mr Magoo), hi injectem unes espurnes del Benjamin Button de Fincher i la inventiva geomètrica dels Pixar més cerebrals (Els increïbles), el resultat seria aquest El bebé jefazo, que busseja per tota mena d’influxos, referents i òrbites delirants fins a assolir un nivell de personalitat més que estimulant. Avui el cinema d’animació és com un joc de pistes, un puzle de peces disperses, gairebé un pastitx en què l’espectador pot anar resseguint la memòria cinèfila mentre un artefacte tècnicament perfecte li proposa una hora i mitja de –per norma general– bon entreteniment. Aquesta història d’un nadó reclutat com a conspirador contra la fal·lera dels pares per les mascotes és un dels millors films d’animació de DreamWorks, habitualment minimitzada davant dels gegants però en aquest cas resplendent.