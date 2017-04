L'escriptor James Baldwin va ser militant i testimoni privilegiat de la lluita pels drets civils, i va viure de prop els assassinats dels seus amics Medgar Evers, Malcolm X i Martin Luther King. Poc abans de morir l'any 1987, Baldwin havia començat la redacció de Remember this house, unes memòries d'aquella època convulsa. Ara Raoul Peck recupera aquesta obra inacabada i la converteix en un assaig fílmic al voltant de l'experiència de negritud als Estats Units.



Samuel L. Jackson és l'encarregat de posar la veu a les paraules de Baldwin, que parteix de la vivència en primera persona per oferir una panoràmica general sobre què significa(va) ser afroamericà. Íntim i alhora confrontatiu, contundent però també obert als matisos, Baldwin se centra en els tres col·legues morts abans dels quaranta anys per qüestionar cert relat conciliador sobre aquell moment que encarnaria la figura de Robert Kennedy, aquí observada des d'un punt de vista molt crític. La denúncia del discurs oficial nord-americà sobre la raça passa també per la relació dialèctica amb un cinema de Hollywood en què, com descobreix Baldwin ben aviat, “no hi sortia ningú que s'assemblés al meu pare”. I quan hi aterra per fi Sidney Poitier, ho fa en films concebuts per tranquil·litzar els blancs. En la collita recent de films i sèries de no-ficció sobre aquesta història no explicada dels Estats Units, I am not your negro aporta, des d'un poc habitual format assagístic, la mirada personal i reflexiva d'un intel·lectual de primer ordre.