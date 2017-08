'Transformers: El último caballero', l'entrega més còmica de la saga

Si una cosa bona té la cinquena entrega de Transformers és que ensenya les seves cartes des del primer minut: un flashback en què Stanley Tucci, en la pell d’un mag Merlí borratxo i maldestre, es troba amb un robot gegant en una cova perquè l’ajudi a guanyar una batalla dels cavallers de la taula rodona. Un deliri absolut amb generoses dosis d’autoparòdia que serveix per presentar el film de la saga més sanament còmic. Michael Bay i els seus guionistes tenien clar que només així podien continuar la història que enfronta els Autobots amb els Decepticons.

Transformers: El último caballero ofereix una novetat per als amants de la sèrie: el seu to humorístic passat de voltes –a estones gairebé metacinematogràfic–. I es beneficia d’un Anthony Hopkins embogit que s’uneix a la festa com a líder d’una societat secreta, els Witwiccans. Això sí, aquí no hi ha res que pugui enamorar qui no hagi combregat mai amb l’acció desmesurada i les frases lapidàries pròpies de la franquícia.