'Tanna', Romeu i Julieta als mars del sud

Als anys vint, Robert J. Flaherty es va fer un nom en el panorama cinematogràfic pels seus films d’aires documentals ambientats en territoris exòtics, com per exemple Moana (1926), una incursió en les formes de vida dels habitants de Samoa. Resulta impossible no pensar en Flaherty davant d’una obra com Tanna, on els australians Martin Butler i Bentley Dean despleguen una convincent variant d e Romeu i Julieta en una comunitat de l’illa que dona nom al film, a Vanuatu.

Interpretada pels membres d’aquesta tribu del poblat de Yakel i parlada en nauvhal, la gràcia de Tanna rau en com aconsegueix retratar els usos i costums dels habitants de l’illa, que es mantenen allunyats de les influències occidentals, cinema inclòs, a través d’aquest relat tràgic que s’inspira en una història real. Durant la major part de la pel·lícula, els directors mantenen la càmera a l’altura dels protagonistes, més interessats en els conflictes romàntics, generacionals, bèl·lics i religiosos dels personatges que no pas en els fascinants paisatges paradisíacs. Butler i Dean es distancien del responsable de Nanuk, l’esquimal perquè eviten el concepte colonialista del bon salvatge i tampoc no volen fer passar per documental el que clarament és un treball de ficció. Però també a la manera de Flaherty i quasi un segle després de Moana, Tanna torna a reivindicar el cinema com el punt de trobada on conflueixen la mirada etnogràfica, la narració tradicional i la plasmació de la bellesa originària del nostre planeta.