Javier Marías i Takeshi Kitano es troben a 'Mientras ellas duermen'

Deunidó, les voltes que ha donat Mientras ellas duermen! Partint d’un conte de Javier Marías, s’ha acabat convertint en una pel·lícula produïda amb capital japonès, protagonitzada per Takeshi Beat Kitano i dirigida per Wayne Wang, hongkonguès amb nacionalitat estatunidenca. I, per sorprenent que resulti, el rerefons de les trenta pàgines signades per l’autor de Los enamoramientos suporta bé el llarg viatge des de la localitat menorquina de Fornells fins a la península d’Izu: al cap i a la fi, la història d’un home madur entestat a filmar meticulosament la seva parella, molt més jove que ell, encaixa en el context d’una societat com la nipona, que ha desenvolupat una llefiscosa permissivitat pel que fa a la cosificació de les noies menors d’edat.

En canvi, el trasplantament resulta menys reeixit a l’hora de desenvolupar una situació insostenible, que Marías va plantejar com la insinuació, o, més ben dit, la promesa d’un thriller criminal: l’home (un Kitano avesat a fer de la inexpressió amenaça) filma la noia perquè sap que l’adoració que sent per ella farà que acabi matant-la tan bon punt la relació decaigui, i vol conservar la imatge del seu últim dia. En mans de Wang i dels tres guionistes del film, aquesta declaració d’intencions fatal s’entortolliga amb la crisi de parella i les fabulacions d’un escriptor a la deriva, que esdevé narrador poc fiable d’unes imatges que es volen ambigües però que, més aviat, transmeten la sensació de no saber en quin terreny estan jugant.