'Emoji', publicitat neoliberal

L'actual animació digital permet que gairebé qualsevol idea, per molt boja que sigui, es pugui dur a terme. Hem vist de tot, des de pel·lícules sobre ninots de Lego i de jocs com Angry birds –les dues força interessants, sobretot la primera–, a una saga d’imatge real protagonitzada per un tornado de taurons. Aquests exemples feien tenir esperances en Emoji però, malauradament, els seus responsables no han estat capaços de superar la prova.

Al film de Tony Leondis se li veu el llautó i, més que un film d’aventures ben parit sobre una emoticona rebel, som davant d'un anunci luxós i de coloraines sobre les bondats del mòbil i les aplicacions que conté. Hi ha zero crítiques a l’ús dels mòbils o les xarxes socials i, darrere l'aparença de comèdia blanca, envia un qüestionable missatge a la joventut: el més important per a un adolescent de quinze anys és el seu telèfon mòbil, que funcioni bé i que el pugui fer servir per comunicar-se amb els amics. Sí, una mica massa neoliberal, tot plegat.