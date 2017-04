El D’A en 10 personatges

Oliver

Julio Perillán a Demonios tus ojos

L’Oliver és un director de cinema que viu a Los Angeles. Un home triomfador i atractiu, però amb un rerefons tèrbol i pervers. Un dia, mirant porno a internet, troba un vídeo de l’Aurora, la seva germana petita. La descoberta és el detonant per tornar a Espanya i reprendre la relació, explotant la fascinació que ella sent pel seu germà gran i portant al límit la seva atracció per la transgressió. L’Oliver necessita mirar, capturar la intimitat dels altres en imatges, posseir més enllà del cos. És un vampir que xucla la innocència per sentir-se viu.

Direcció: Pedro Aguilera. 94 minuts. Drama eròtic. Amb Ivana Barquero, Julio Perillán i Lucía Guerrero







Júlia

Elena Martín a Júlia ist

La Júlia marxa d’Erasmus sense dir-li al Jordi que ja no vol estar amb ell. A Berlín les coses no van bé. No s’entén amb les companyes de pis, no té amics i se sent sola. Les converses per Skype amb el Jordi estan plenes de silencis incòmodes, però almenys té algú amb qui parlar. Fins que coneix una colla d’arquitectes i la seva vida a Berlín comença a omplir-se de projectes, amics i sexe. Les nits s’allarguen i el fantasma de l’amor i el desamor truquen a la seva porta. La Júlia ja no és la mateixa que era fa uns mesos, però tampoc sap encara qui és.

Direcció: Elena Martín. 92 minuts. Drama iniciàtic. Millor film de Zonazine. Amb Elena Martín, Jakob D’Aprile, Carla Linares

Frida

Laia Artigas a Estiu 1993

Per a la Frida, la mort de la mare no és l’apocalipsi ni la fi del món. Més aviat una bomba d’efectes retardats, un dolor amagat al fons del cor que no esclata perquè als sis anys les llàgrimes no sempre troben el camí als ulls. La Frida, a més, ja està prou ocupada aprenent a viure amb els oncles i la cosineta, que ara són la seva nova família. Amb ells, tot és diferent i misteriós: les gallines de la masia on passen l’estiu, els jocs amb la germana petita, la impunitat que tenen les seves malifetes... I com esbrines on són els límits si no els travesses?

Direcció: Carla Simón. 100 minuts. Drama. Bisnaga d’Or a Màlaga. Amb Laia Artigas, David Verdaguer i Bruna Cusí

Katherine

Florence Pugh a Lady Macbeth

La nit de noces de la Katherine no va ser com ella se l’havia imaginat. El seu marit, un home amargat de mitjana edat, la menysprea i fuig d’ella. Els dies següents la situació no millora: humiliada pel sogre, que la tracta gairebé com una minyona, la Katherine se sent més com una presonera que com la senyora de la casa. L’Anglaterra rural del segle XIX no és el millor lloc per a una dona amb els impulsos i desitjos de la Katherine, que aviat trobarà la forma de satisfer-los amb la col·laboració d’un dels servents més espavilats i atrevits del seu marit.

Direcció: William Oldroyd. 89 minuts. Amb Florence Pugh, Christopher Fairbank i Cosmo Jarvis

Victoria

Virginie Efira a Victoria

“El sexe no és la meva prioritat”, afirma la Victoria, una advocada francesa d’èxit i mare soltera de dos fills que intenta satisfer com pot les seves necessitats afectives a través de cites online amb resultats sovint frustrants. Una dona empoderada, moderna i contradictòria, en continua ebullició, parapetada en el cinisme per protegir-se dels dubtes i inseguretats, però que veu la seva fortalesa tremolar quan accepta com a cangur dels seus fills un narcotraficant que havia sigut client seu i s’encarrega de la defensa d’un amic acusat d’assassinat.

Direcció: Justine Triet. 97 minuts. Comèdia romàntica. Amb Virginie Efira, Vincent Lacoste i Melvil Poupaud

Alejandra

Ruth Ramos a La región salvaje

La vida de l’Alejandra és senzilla: dos fills, una feina a la fàbrica dels sogres, un germà al qual adora i un marit dividit entre l’homofòbia i l’atracció que sent pel seu cunyat. L’Alejandra sembla un personatge secundari de la seva pròpia vida fins que una amiga li descobreix la criatura que s’amaga en una cabana aïllada, un monstre amb tentacles capaç de provocar en ella el plaer més intens que ha sentit mai, un èxtasi aclaparador pel qual val la pena prendre mal, matar i potser morir. Després de tastar aquestes sensacions, la seva vida ja no és senzilla.

Direcció: Amat Escalante. 100 minuts. Drama i ciència-ficció. Amb Ruth Ramos, Simone Bucio i Jesús Meza

Léo

Damien Bonnard a Rester vertical

És difícil saber què passa pel cap del Léo, un cineasta que marxa al camp per escriure un guió i acaba embolicat amb una pastora amb molta empenta amb qui té un fill. Quan ella l’abandona, al Léo no li queda més remei de fer-se càrrec d’una criatura que sovint es deixa oblidada als cotxes, com si fos una motxilla. La inexpressivitat del Léo, que a estones sembla una versió somnàmbula del Kramer de Senfield, amaga un ésser desconcertat, perdut en un viatge vital que aniquila les convencions del sexe i la paternitat i reinventa l’eutanàsia en clau de sexe anal.

Direcció: Alain Guiraudie. 98 minuts. Comèdia eròtica. Amb Damien Bonnard, India Hair i Raphaël Thiéry

Gana

Irena Ivanova a Godless

La Gana, una assistent social búlgara, roba carnets d’identitat als avis que atén i els ven després al mercat negre. Els seus ulls semblen morts: es passeja per la seva pròpia vida com si estigués anestesiada, i no només perquè ella i el seu xicot són addictes a la morfina. Ni tan sols la mort accidental d’una anciana sembla afectar-li. Però quan escolta el cor que dirigeix un dels seus avis, alguna cosa es desperta en el seu interior. Un cert sentit de la justícia que es revela contra una societat embrutida per la corrupció heretada del règim comunista.

Direcció: Ralitza Petrova. 99 minuts. Drama. Lleopard d’Or a Locarno. Amb Irena Ivanova i Ventzislav Konstantinov

Maureen

Kristen Stewart a Personal shopper

La perifèria de la fama és l’hàbitat de la Maureen, una nord-americana que viu a París, on treballa per a una estrella de cinema: recull els vestits que les marques de luxe deixen a l’actriu i s’encarrega de tornar-los. Una feina mecànica que la manté ocupada mentre espera un senyal del seu germà, que abans de morir li va prometre que contactaria amb ella des del més enllà. I té motius per creure que complirà la promesa, perquè ella mateixa és mèdium. Una mèdium perseguida per fantasmes que li envien missatges al mòbil i no revelen la seva identitat.

Direcció: Olivier Assayas. 105 minuts. Drama sobrenatural. Amb Kristen Stewart, Lars Eidinger i Sigrid Bouaziz

Emanuel

Lucian Teodor Rus a Scarred hearts

Malalt de tuberculosi òssia, l’Emanuel és internat pel seu pare en un luxós sanatori de la Romania d’entreguerres. Allà li drenen els abscessos i li enguixen el tors, però tot i que immòbil i adolorit, l’Emanuel gaudeix d’un ambient festiu i hedonista on sonen discos de jazz, les noies ballen, els nois parlen de política i fins i tot hi ha temps per encapritxar-se i conquerir la irresistible Solange. Paralitzat al seu llit, l’Emanuel viu la vida mentre al seu voltant s’intueix l’ascens del nazisme i l’últim alè d’un món a punt d’extingir-se.

Direcció: Radu Jude. 142 minuts. Tragicomèdia. Amb Serban Pavlu, Gabriel Spahiu i Ivana Mladenovic