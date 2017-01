Un film sobre la Guerra de l'Iraq? La nova pel·lícula d'Ang Lee incideix en un tema recurrent en el drama bèl·lic contemporani: la desconnexió entre el discurs oficial triomfalista al voltant d'un conflicte i el dia a dia dels soldats que el protagonitzen. El protagonista és un heroi accidental, el Billy Lynn del títol, un jove soldat que intenta salvar el seu sergent ferit en ple tiroteig. La seva gesta és captada accidentalment per una càmera. I, en un moment de desfici entre la població nord-americana, aquesta dosi d'heroisme en temps real serà espremuda al màxim. Així que Billy Lynn i la seva companyia tornen als Estats Units per emprendre una gira promocional.

En un país on tot relat és entreteniment, la companyia es veu arrossegada a participar sense esma en una sèrie d'actes que culminen en un xou de les Destiny's Child en un estadi de futbol. En un to de sàtira continguda, la pel·lícula adopta el punt de vista del Billy per mostrar com els militars se senten aliens a aquests esdeveniments. Per fer palesa la desconnexió, Lee abusa del recurs d'introduir flash-backs continus que ens traslladen a la ment del Billy mentre el seu voltant el festeja. El llarg camí que recorre el personatge tampoc desemboca en cap conclusió trencadora. El retrat del Billy no sorprèn a aquestes altures: un jove que s'apunta a la guerra per motius aliens al conflicte però que tampoc s'oposa en cap moment a les seves implicacions polítiques. Sense deixar de ser interessant, Billy Lynn arriba a destemps amb un assumpte força desgastat.