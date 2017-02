Més que sobre Batman, Batman. La pel·lícula Lego és un film sobre les pel·lícules de Batman. A partir de tot l’univers audiovisual (sí, també hi ha referències a sèries) que el superheroi acumula al llarg de més de mig segle, Batman. La pel·lícula Lego juga. Una estratègia postmoderna i neobarroca, si volem utilitzar conceptes amb fondària acadèmica, que prorroga el missatge que ja apareixia a Lego: La pel·lícula fa dos anys i que sembla una obvietat però no ho és: les joguines (i molts referents pop no són més que joguines culturals) són per jugar; sense normes rígides, sense rerefons educatiu, sense límits creatius i sense sentit de la lògica. Aquesta aventura-xiquiparc de Batman passa de 0 a 100 en un microsegon. Literalment: la pantalla encara està en negre i ja ens estan caient a sobre els acudits. A partir d’aquí, el que segueix és un tsunami de picades d’ull referencials, d’acció hiperbòlica i feliçment absurda, de comèdia que dispara gags com un aspersor embogit i d’exhibició de troballes animació hiperimaginativa.Batman. La pel·lícula Lego pot semblar, perfectament, una estampida d’inputs que et passen per sobre. Però aquest és també un dels seus grans actius. Com Lego: La pel·lícula, aquest és un dels desafiaments més extrems al qual ens podem sotmetre com a espectadors. Avantguarda pura. No oblidem que és un film fet amb uns handicaps molt severs: el món i els protagonistes fets amb Lego estan molt limitats en mobilitat, en expressió i fins i tot en representació. No obstant, tot batega (moltíssima) vida i (moltíssim) cinema.