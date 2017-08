'Barry Seal: El traficante', les clavegueres del reaganisme

“Soc el tipus que sempre compleix”, diu uns quants cops Tom Cruise en el paper de Barry Seal, el pilot d’avions que es va convertir en un dels grans narcotraficants dels Estats Units a principis dels anys 80 i peça clau de la guerra bruta de Reagan contra els exèrcits revolucionaris comunistes de l’Amèrica Central. Hi ha moltes llegendes negres al voltant de la figura (real) de Seal, però Doug Liman mostra la cara més entretinguda del protagonista i d’un dels episodis més controvertits de la política americana contemporània.

És obvi que un personatge com Seal, que va treballar al mateix temps per al càrtel de Medellín i la CIA, tenia un carisma estratosfèric i d’això va sobrat, precisament, Cruise, que transforma un home ambigu en el company ideal per esquivar bales enmig de la selva. El resultat és un retrat gens complaent amb les barbaritats del reaganisme i un altre exemple del bon olfacte del Cruise a l’hora de reciclar-se com a estrella. Aquí fins i tot fa bé de pallasso.