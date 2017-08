'Atómica', festival de patacades amb Charlize Theron

A l'inici d'Atómica, un text explica l'estat de les coses a Berlín els dies previs a la caiguda del mur. Aviat, però, se'ns informa que aquesta no és la història que pretén explicar la pel·lícula. Fan bé d'avisar-nos, perquè per molt que els escenaris tractin de traslladar-nos a la dividida capital alemanya de finals dels vuitanta i la banda sonora dispari indiscriminadament èxits de New Order i Nena, el context s'empetiteix davant l'autèntic propòsit de l'obra:filmar Charlize Theron etzibant patacades.

I si The coldest city, el còmic d'espionatge que aporta la matèria primera del film, prescindia del color, David Leitch ha preferit una paleta cromàtica de neons que assenyalen que aquesta és una pel·lícula, com diria el company Joan Pons, “feta per molar”. Paradoxalment, els únics instants memorables d'Atómica són aquells que alliberen la pel·lícula i l'actriu del repte de lluir sempre perfectes, articulant un pla seqüència d'acció bestial i submergint en un bany de gel el cos adolorit de l'heroïna.