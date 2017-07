Impressions: PES 2018

Després d'un any en què la crítica especialitzada ha reconegut el gran pas de la llegendària saga de futbol de Konami per recuperar posicions i competir de nou al màxim nivell en el mercat dels simuladors de l'esport rei, Pro Evolution Soccer 2018 es planteja el repte de consolidar els avenços i seguir millorant. Convidats per l'empresa japonesa i el Futbol Club Barcelona, hem tingut ocasió de provar recentment la propera entrega en una presentació al Camp Nou, on hem pogut valorar bona part de les novetats que la justifiquen i que vam començar a albirar al tràiler del joc que es va fer públic durant el passat E3.

L'apartat gràfic ja era un dels punts forts de l'entrega anterior però enguany mostrarà millores sensibles, tant en la representació dels jugadors com en els escenaris; també crida l'atenció a primer cop d'ull la simplificació de la interfície. En l'àmbit jugable, hi ha suport per a mode multijugador local i en el joc cooperatiu en línia podrem viure enfrontaments dos contra dos i tres contra tres. El sistema de control manté els trets distintius que han fet popular la saga i que són un dels punts més valorats pels seus adeptes, però també hi ha canvis que són aparents de seguida que passem una estona als comandaments.

Quan estem en possessió de la pilota ara podem realitzar dríblings estratègics, mitjançant un petit moviment en el moment decisiu aconseguirem guanyar l'espai o mantenir la pilota. Tot sembla encara més fluid, i això beneficia el verisme de l'acció i accelera el ritme de joc; les reaccions dels jugadors en rebre qualsevol passada, sigui aèria, al pit o arran de gespa, són força més realistes. Segons que va explicar durant una presentació posterior a les demostracions Kei Masuda, desenvolupador en cap de PES, això es deu a la tecnologia RealTouch+, que ha estat dissenyada per ocupar-se de permetre als jugadors de controlar l'esfèrica amb diferents parts del cos.

El joc posicional és un altre dels apartats en què hem percebut una evolució. Som més conscients de l'entorn immediat dels jugadors perquè hi ha molt més contacte entre ells: sovint s'empenyen o empren el cos de forma tàctica mentre pivoten per protegir el cuir davant la càrrega d'un oponent. Justament, pel que fa a la pilota, la seva física ha estat significativament millorada, cosa que apreciem sobretot en els rebots, en funció d'on impacta la bola. En les jugades de control compromès, els jugadors més tècnics tenen avantatge.

Ens han confirmat que tornarà myClub, el mode en línea que ens permet fitxar els jugadors més atractius d'un mercat de fitxatges actualitzat o contractar i els entrenadors que ens sembli que els podran motivar millor i treure'n més suc. Podrem confegir el nostre propi equip original i enfrontar-nos amb ell a contrincants de tot el món o bé contra la intel·ligència artificial del joc. Els amants de les estadístiques després de cada enfrontament podran revisar els partits dels modes en xarxa per estudiar les fortaleses i les debilitats del seu equip.

Davant les queixes tradicionals per la manca de llicències, Adam Bhatti, productor global i gerent de la marca PES, va voler fer èmfasi durant la presentació en la fidelitat amb què són retratats aquells equips amb què Konami sí que té acords d'associació, com ara el FC Barcelona o el Borussia Dortmund. Això es manifesta no només amb la semblança dels personatges digitals vers els jugadors que representen de cadascuna d'aquestes esquadres privilegiades sinó també amb la de l'aparença dels estadis respectius i fins i tot dels seus racons més emblemàtics, com les graderies, els túnels cap als vestidors o les immediacions de les localitzacions dels estadis respectius. Bhatti va destacar també la tasca de Konami per distingir els esportistes fent que la representació virtual es correspongui no només amb el seu aspecte sinó especialment amb les especificitats físiques que els individualitzen i els fan recognoscibles i preuats.

Com a nota pintoresca podem destacar que el velocista jamaicà Usain Bolt es convertirà en jugador de futbol a PES 2018. Sembla que l'atleta, campió del món en 100 m, 200 m llisos i carrera de 4 x 100 m relleus s'ha entestat a provar sort en el món del futbol quan pengi les botes de córrer. Abans de canviar definitivament d'esport al món real debutarà de forma virtual al videojoc de Konami. Lightning Bolt estarà disponible al mode myClub per als compradors que reservin el joc amb antelació.

Tot i que només vam tenir ocasió de participar en quatre partits, les sensacions han estat positives: tot indica que Konami mantindrà la tendència ascendent que apuntava la darrera iteració de Pro Evolution Soccer. No queda gaire perquè tothom pugui comprovar-ho, una versió beta del joc estarà disponible aquest mateix juliol a les botigues digitals de les plataformes per a les que apareixerà el joc. PES 2018 sortirà a la venda el 14 de setembre per a PS4, Xbox One, PC, PS3 i Xbox 360.