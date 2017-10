De primera mà: iPhone 8 i iPhone 8 Plus

Ja el tenim aquí. Com ja és habitual per aquestes dates, Apple ha presentat i comercialitzat la seva proposta de telèfon mòbil intel·ligent per a aquest any. Es tracta de l’iPhone 8, que arriba, com ja és habitual també els darrers anys, en dues modalitats, la normal i la Plus. Però aquest 2017 presenta una peculiaritat en comparació amb els anys anteriors, i és que, per commemorar els deu anys de l’iPhone, la marca de la poma mossegada ha presentat enguany un tercer model que, a diferència del què passava amb l’iPhone SE, se situa per damunt de tot de la gamma. Parlo de l’iPhone X, òbviament. Aquesta situació anòmala provoca que, o almenys a mi m’ho sembla, s’hagi optat per una línia molt continuista amb el model 8 (i no ho dic ni molt menys en sentit pejoratiu) i una més trencadora amb el model X, cercant així satisfer a dos tipus de clients diferents. Avui us parlaré de l’iPhone 8, la proposta continuista, ja que ja fa un parell de setmanes que l’estic provant i us puc portar, de primera mà, les seves capacitats.

El primer que un sent quan fa uns dies que va amb l’iPhone 8 (en el meu cas particular, amb l’iPhone 8 Plus) és que tens a les mans una evolució de l’iPhone 7. Pel que fa a aspecte, sensacions amb el botó Home, capacitat… tot et recorda que estàs amb una versió lleugerament millorada del que ja tenies fa poc. Com ara detallaré, hi ha certs aspectes on sí que es nota una gran diferència amb el model de l’any passat, però. És en aquests detalls on l’iPhone 8 demostra el salt envers l’iPhone 7, però mentiria si no digués que, d’entrada, no tens aquesta sensació.

Per exemple, si parlem de la pantalla, a primera vista sembla no haver canviat respecte de la de l’any anterior (que ja era de molta qualitat). Però quan mires una mica més en profunditat t’adones que aquest iPhone 8, a diferència del model de 2016, sí que incorpora la tecnologia True Tone, que tant ens agrada als iPad Pro, i això em sembla una notícia excel·lent. Tal com deia a l’article dedicat a la tauleta d’Apple:

Una de les novetats interiors d’aquest iPad Pro 9,7” és la tecnologia True Tone, mitjançant la qual l’aparell adapta automàticament el balanç de blancs de la pantalla a la llum ambient del moment. No estem parlant de la transició dia-nit (anomenada Night Shift), que també incorpora, sinó d’adaptar-se al lloc i moment on estem en cada ús. Aquesta tecnologia fa que les estones passades amb el dispositiu siguin molt més agradables, i menys fatigants. Funciona tan bé que t’hi acostumes tan ràpidament que només veus la diferència quan fas la prova i ho desconnectes.

Amb el processador la cosa és menys evident. El xip de l’iPhone 7 ja era tan potent que permetia gaudir, sense cap problema, dels videojocs mòbils més exigents sense immutar-se. Aquest iPhone 8 incorpora al seu interior un processador encara més potent, tot i que en els videojocs convencionals es fa difícil de notar la diferència amb el model anterior. Però aquí entra la Realitat Augmentada, una de les grans apostes d’Apple aquest any. I és que aquest nou processador està optimitzat i capacitat per executar aplicacions d’AR amb tota solvència. Tot i que la majoria de gent associa aquesta tecnologia amb els videojocs (i la mateixa Apple ens en va ensenyar algun a la presentació a premsa que realment lluïa espectacular), penseu que també té aplicacions pràctiques pel comú dels mortals. Vols saber com quedaria un moble concret al teu menjador? Una conegudíssima empresa de mobles t’ho permetrà fer ben aviat amb aquest darrer iPhone. Vols dissenyar una habitació i comprovar com quedaria la combinació de terra, pintura de les parets i mobles? La realitat augmentada t’ho facilitarà. Cada cop veurem més exemples com aquests en el nostre dia a dia.

En les càmeres, per contra, la millora sí que és evident. Es mantenen les dues càmeres posteriors (en el cas del model Plus) i l’anterior, situades al mateix lloc que l’any passat. La segona càmera del model Plus permet un zoom x2 òptic (molt útil i que acabes fent servir molt) i la capacitat del mode Retrat, que destaca el primer pla i difumina el rerefons, aconseguint així un efecte molt professional a les fotografies que fins fa poc no semblava possible a un telèfon mòbil. Però, tot i que la qualitat de les fotografies és encara millor, amb un auto focus més ràpid i una millora en l’HDR (estem davant, sense discussió, d’una de les millors càmeres de fotografies del món mòbil), el cert és que aquestes característiques ja les incorporava el model de l’any passat. El que no incorporava, i sí que ho fa l’iPhone 8, és enregistrar vídeo 4K ultra HD a 60 frames per segon (l’iPhone 7 ho feia a 30), i la diferència és molt evident quan enregistres activitats esportives, per exemple. De la mateixa manera, Apple també ha duplicat els frames per segon que enregistra en els vídeos a càmera lenta (fins a arribar als 240 en qualitat 1080HD), i ara aconseguim uns vídeos encara més elegants i precisos que abans.

Una altra novetat evident és que podem carregar el nostre telèfon sense necessitat d’endollar-lo enlloc, ja que Apple ha fet els seus darrers telèfons compatibles amb tecnologia de càrrega sense fils. I, a més a més, no ho fa amb un sistema propi, sinó que ho fa amb l’estàndard Qi, que ja té al mercat nombrosos dispositius (de dissenys molt variats). Ho he estat provant amb carregadors Qi que ja tenia prèviament i el funcionament és excel·lent. Cal tenir en compte que la càrrega sense fils és una mica més lenta que la càrrega endollada, però la seva comoditat, per mi, fa que pagui molt la pena.

Pel que fa a la bateria, la que incorpora l’iPhone 8 és més que suficient per a un dia d’ús intensiu. No és la millor del mercat, però ofereix el que considero necessari per oferir un bon producte, que és aquest ús diari sense necessitat de portar a sobre un carregador. Tenint en compte que estem davant d’un telèfon tan potent pel que fa a components, s’ha de destacar que mantinguin aquesta autonomia.

El nou telèfon d’Apple afirma ser resistent a l’aigua, que no submergible. El que això vol dir és que no heu de patir si el telèfon cau a una galleda d’aigua, a una banyera o li cau un got d’aigua per sobre, ho resistirà sense problemes. No podreu fer submarinisme amb ell, però en la immensa majoria de situacions quotidianes estareu protegits.

Com que, enguany, la part de darrere del telèfon també és de vidre, l’iPhone 8 i 8 Plus arriben en unes tonalitats lleugerament diferents de les de l’any passat. Els colors són similars, però l’efecte que fan en el dispositiu és diferent. A mi, personalment, m’agrada molt l’aspecte i tonalitat que agafen aquest any gràcies a la superfície vidriosa. Els dos models arriben en color or, plata i gris espacial. Podem escollir, en qualsevol color i model, entre 64 GB (809€ el model normal i 919€ el Plus) o 256 GB (979€ el model normal i 1.089€ el Plus) d’emmagatzematge intern.

En resum, estem davant d’una evolució, sense revolució, de l’iPhone de l’any passat. Manté igual algunes de les característiques d’aquell model, algunes altres les millora, i n’incorpora també algunes de noves. L’iPhone 8 és un telèfon que no decebrà en absolut, ben bé al contrari, a qui s’apropi a ell cercant el darrer exponent del telèfon d’Apple que tant famós és des de fa ja uns quants anys. En canvi, si el que es busca és una revolució, aquí no la trobarà.

La revolució arribarà amb l’iPhone X. Això agradarà o no, ho haurem de veure, i dependrà segurament de cadascú. Aviat parlaré d’ell aquí mateix...