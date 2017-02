The Headphone, auriculars sense fils que enamoren

No és cap secret que la tendència en auriculars portàtils és que de mica en mica haguem de conviure amb menys cables. Fins fa un parell d’anys el nombre d’aparells d’aquest tipus era reduït, i els seus preus sensiblement alts, i, tot i que des d’aquí sempre hem estat molt proclius a aquesta tecnologia (sí, no m’agraden els cables, ho confesso!), la realitat és que no acabaven d’assolir un èxit generalitzat. Aquests darrers mesos, però, estem assistint al principi de la gran explosió d’aquest tipus de dispositius. L’oferta és gran, l’espectre de productes variat (ja no és reducte només de productes d’oficina o d’àmbit esportiu), i els preus comencen a estar més a l’abast de la majoria de butxaques.

Bragi és una companyia alemanya que, mitjançant una exitosa campanya de crowdfunding, va desenvolupar i portar al mercat un dispositiu molt ambiciós anomenat The Dash (del qual també us en parlaré ben aviat), que combina les funcionalitats d’uns auriculars amb una sèrie de característiques i serveis addicionals molt potents que el converteixen en una mena de computador d’orella. El seu següent producte, The Headphone, se centra a oferir les funcionalitats més tradicionals d’uns auriculars però en modalitat completament sense fils, i amb un preu molt més ajustat pels que no cerquen totes les funcionalitats avançades que ofereix The Dash. D’aquest segon producte, The Headphone, és del que us vull parlar avui.

The Headphone està format per dos petits auriculars, completament desacoblats l’un de l’altre, que resideixen al nostre pavelló auricular. Com podeu veure a les fotografies, res uneix els auriculars entre ells. La seva mida és realment petita, caben (i s’ajusten) perfectament a la nostra orella. Són molt lleugers, fins al punt de no notar-los (realment sorprèn la seva lleugeresa), i queden molt ben subjectats. Disposem de tres mides diferents d’adaptadors per aconseguir un encaix natural a tot tipus d’orelles.

La connexió al nostre telèfon mòbil és mitjançant Bluetooth. Per tant, a més a més de ser compatibles amb qualsevol smartphone del mercat, també ho són amb tauletes, ordinadors, i en definitiva amb qualsevol aparell que incorpori aquesta tecnologia. El rang de la connexió sense fils és sensacional, el més satisfactori dels que hem tingut ocasió de provar en uns auriculars intrauriculars (els de diadema, òbviament, disposen de més espai per encabir-hi una bona connexió). Podem anar d’una banda a l’altra de casa nostra sense agafar el telèfon i els The Headphone ni ho noten, l’àudio segueix sonant sense interrupcions ni pèrdues de qualitat. Pel carrer podem portar el mòbil a qualsevol butxaca o bossa que tampoc experimentarem cap problema de connexió.

Pel que fa al so, el dispositiu de Bragi compleix amb escreix. La qualitat del so, tenint sempre en compte que estem parlant d’auriculars intrauriculars, és bona, i la sincronització entre les dues orelles és perfecta, a més a més de ser extremadament estable. The Headphone incorpora transparència d’àudio, que podrem activar o desactivar en funció de si volem aïllar-nos més del món exterior o de si preferim escoltar el que succeeix al nostre voltant. Podem també interactuar amb l’assistent per veu del vostre telèfon, sigui Google Now o Siri. També permet efectuar trucades telefòniques sense mans, amb una qualitat d’àudio sorprenent tenint en compte on resideix l’aparell i com està d’allunyat de la nostra boca, fins i tot al carrer i en entorns una mica sorollosos.

Pel que fa a la bateria, gaudim de fins a sis hores de reproducció continua, capacitat més que suficient per no haver de patir en un ús habitual (és de les millors duracions de bateria que hem vist en aparells de la seva gamma). En menys de dues hores de càrrega aconseguirem omplir la bateria completament.

A l’auricular dret trobarem els controls en forma de tres botons físics, que faciliten molt l’ús només amb l’ajuda del tacte però que també suposen un dels pocs inconvenients d’aquest producte, ja que cada interactuació acaba suposant una pressió contra el nostre pavelló auricular que acaba fent-se una mica molest. Amb un dels botons físics podem encendre i apagar l’aparell (quan s’encén el dret automàticament ho fa l’esquerre també), avançar i retrocedir una cançó. Amb un altre podem apujar el volum i activar la transparència d’àudio, i amb el tercer podem abaixar el volum i desactivar la transparència d’àudio.

Els podeu trobar a la pàgina web de la mateixa companyia per 169 € (preu final). A la capsa trobem els dos auriculars, una funda de transport petita i lleugera que els protegirà i que fa les vegades de carregador (tot i que no incorpora bateria pròpia), el cable de càrrega (estàndard USB / Micro USB) i els ja comentats adaptadors per ajustar perfectament a qualsevol tipus de pavelló auricular.

En definitiva, The Headphone és un molt bon producte, que té molt clares les coses que vol fer (i les que no), i que les fa molt bé. Si esteu buscant uns auriculars d’aquest tipus, el nou producte de Bragi no us decebrà.