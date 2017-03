Renovació de la línia iOS per part d'Apple

Apple ha renovat, de forma poc sorollosa, l’iPhone SE, la seva línia iPad amb dues propostes molt interessants, i a més a més posa a disposició del públic una versió dels seus iPhone amb un vessant solidari en forma de lluita contra la SIDA.

Per una banda, Apple ha decidit renovar el que fins ara era conegut com a iPad Air, en una decisió que ens sembla molt encertada (tal com dèiem a les conclusions de l’anàlisi de l’iPad Pro). El que podríem considerar iPad Air 3, tot i que el seu nom real és iPad de 9,7 polzades, sense afegits, és la tercera evolució en la gamma iniciada amb el primer iPad Air. Estem davant d’una actualització sense gaires focs artificials de l’iPad Air 2, però que arriba, i aquesta és la gran novetat, amb un preu d’allò més interessant: per 399 € podem tenir el model WiFi amb 32 GB d’emmagatzematge, tota una oportunitat dins la gamma de preus habituals dels dispositius iOS. Si no necessiteu les excel·lents característiques avançades de l’iPad Pro, aquest nou iPad de 9,7 polzades és una ocasió sensacional per fer-vos amb un aparell de primera línia. En els seus budells trobem el xip A9, suport per Apple Pay, iOS 10 i el lector d’empremtes digitals Touch ID. Està disponible en color plata, or i gris espacial.

Per una altra, seguint amb la línia iPad, el nou iPad mini 4 només disposa d’una versió, amb 128 GB d’emmagatzematge, i està disponible a partir de 479 €.

Pel que fa als iPhone, com dèiem a l’inici, l’iPhone SE veu doblada la seva capacitat en gigues (ara disposem de models amb 32 i 128), pel mateix preu que tenien fins ara. També tenim a la nostra disposició models de l’iPhone 7 i l’iPhone 7 Plus de (Product)Red, campanya global de lluita contra la SIDA amb la qual Apple ha col·laborat des de fa ja deu anys.