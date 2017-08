OnePlus 5, el "flagship killer" se'ns fa gran

Lluny queda ja aquell OnePlus One, que va sorprendre el món tecnològic afirmant que es podia oferir un telèfon de gamma alta a un preu ajustat. La companyia xinesa va fer una petita passa enrere amb el OnePlus 2, una passa endavant gegant amb el OnePlus 3 i una passeta de consolidació amb la revisió d’aquest terminal de finals de l’any passat, el OnePlus 3T. Un cop establerta aquesta posició, la pregunta estava sobre la taula: què farà ara OnePlus? S’animarà a donar el darrer pas definitiu i anar a pels flagships de la competència sense complexos? O es conformarà en quedar-se com l’alternativa econòmica (amb algunes concessions tecnològiques, com la càmera) als totpoderosos telèfons més famosos? Per fi ha arribat el OnePlus 5, i, ara que ja fa un temps que el provo, diria que ni una cosa ni l’altra, sinó un mig camí que segurament, vist ara, era la millor opció per ells.

El OnePlus 5 és un telèfon que, quan el mires, et recorda molt a l’iPhone 7 Plus. Digue-m’ho ja i així ens ho traiem de sobre. Sí, és una còpia (o una inspiració molt acusada) pel que fa a estètica, negar-ho és ridícul. Per l’usuari això no és dolent, ja que estèticament és molt bonic. I, en realitat, tots els telèfons de gamma alta (i fins i tot els de gamma mitjana) s’assemblen una barbaritat, o sigui que tampoc cal incidir més en això. Si filem prim, a mi tots els flagships actuals em recorden molt a l’estètica que va aportar HTC amb el Nexus One i altres d’aquella època. Això sí, al disposar de marcs molt més reduïts que el telèfon d’Apple, l’ús a una sola mà d’aquest telèfon és, per la majoria de mides de mans, còmode.

El nou telèfon de OnePlus és molt continuista pel que fa a la potència interna del dispositiu. No perquè equipi els mateixos components que el OnePlus 3T, que no ho fa, sinó perquè segueix fidel a la seva filosofia d’equipar els seus aparells amb els budells més potents que es puguin trobar al mercat en el moment de la seva comercialització. En aquest cas, ens trobem amb:

Xip Qualcomm Snapdragon 835

GPU Adreno 540

Memòria interna (dos models): 64 GB UFS 2.1 2-LANE + 6 GB de RAM LPDDR4X 128 GB UFS 2.1 2-LANE + 8 GB de RAM LPDDR4X



Estem davant d’un dels telèfons més potents del mercat sense discussió, que competeix per ser, de fet, el primer de la llista. Pel que fa a especificacions tècniques, podem estar segurs que, si adquirim aquest OnePlus 5, tindrem telèfon per molts anys. Disposa de potència interna per avorrir, i passarà cert temps fins que realment les apps la facin servir tota. En aquest apartat, el darrer terminal de OnePlus segueix fidel a la filosofia de la marca.

La principal novetat d’aquest model, respecte dels seus predecessors, és la càmera. Tradicionalment, la càmera dels OnePlus era molt bona, però un esglaó per sota dels models de referència de les grans companyies. Aquí és on, en part, es començava a notar la diferència de preu entre uns i altres. També era, reconegut per la mateixa OnePlus, el punt on més incidien els seus clients a l’hora de demanar una millora de cara al model d’enguany, i on més focus diuen haver posat a l’hora de dissenyar aquest nou model. La nova càmera consisteix en una lent de 16 mpx f/1.7 Sony IMX 398 i una altra de 20 mpx f/2.6 teleobjectiu. Això permet fer zoom x2 sense cap pèrdua de qualitat, ja que no es fa (només) digitalment, sinó que canvia de lent a l’hora d’enfocar. Ara que ja fa un temps que el faig servir diàriament, puc dir que la nova càmera dual d’aquest OnePlus 5 està a l’altura de les expectatives. Les fotografies són molt detallades i amb colors molt definits, i captura molta més llum en entorns de penombra que la del 3T. Ara gaudim de fotografies de primera qualitat en totes les condicions possibles, i ja no patim quan estem en entorns foscos (sempre tenint en compte que parlem de la càmera d’un telèfon mòbil). L’activació i l’enfocament de la càmera són realment ràpids, i ens permeten capturar moments imprevistos amb facilitat. Una altra novetat de la càmera, que comença a ser un imprescindible en els telèfons de gamma alta, és l’efecte Bokeh, que permet desenfocar el fons d’una fotografia ressaltant així el primer pla (per exemple, per retrats), i que funciona molt bé un cop has practicat una mica amb ell. El OnePlus 5 permet enregistrar vídeo fins a 4K (com ja feien els dos models anteriors) amb EIS, i la càmera frontal és de primer nivell, amb una lent de 16 mpx i flaix. Podem gaudir d’auto-HDR tant amb la càmera frontal com amb la posterior. Per acabar, compta amb un mode professional molt complet, i ens permet emmagatzemar les nostres fotografies en format RAW.

La pantalla és una AMOLED de 5,5 polzades, de molt bona qualitat, amb uns colors i una lluminositat excel·lents, i torna a ser FullHD, com la dels models de l’any passat. Ja hem parlat diverses vegades de les implicacions (positives i negatives) de no incloure una pantalla de més resolució (capacitats de l’ull humà, consum de bateria, condicionants per la realitat virtual, ...), o sigui que no hi tornaré. És una decisió de companyia (Huawei també la segueix) i a mi, en línies generals, em sembla encertada. Diferent serà quan la realitat virtual arribi de forma massiva (si és que ho fa finalment), però avui en dia, una pantalla FullHD en un dispositiu d’aquesta mida no resta res a l’experiència d’usuari comparada amb una de més resolució. OnePlus ens ofereix diverses opcions de calibratge més enllà de la que ve per defecte, per adaptar-la als nostres gustos personals. Personalment, el mode sRGB m’agrada molt, ja que el trobo menys saturat.

La bateria, un dels punts febles del OnePlus 3 que va ser àmpliament millorat amb el OnePlus 3T, té una durada sòlida. Arribarem amb energia al final del dia (i de la nit) sense problemes, tal com ja passava en l’esmentat OnePlus 3T. A més a més, amb el sistema de càrrega ràpida Dash Charge estrenat l’any passat (que no deixa de sorprendre), en pocs minuts podem injectar literalment hores d’energia al nostre telèfon. La bateria no serà una preocupació si us decidiu a adquirir un OnePlus 5, i això és el millor que es pot dir d’un dispositiu en aquest apartat.

El lector d’empremtes dactilars, que en aquest OnePlus 5 està situat a la part baixa del davant, just a sota de la pantalla, és rapidíssim. El lector de OnePlus ja era l’any passat un dels més destacats del mercat, i continua sent-ho aquest 2017. Fa les vegades de botó central si optem pels botons hàptics (podem escollir entre aquests o els digitals en pantalla).

M’ha agradat molt constatar que la companyia xinesa ha mantingut l’Alert Slider, que facilita enormement el fet de canviar entre el mode normal, el mode no molestar i un mode intermedi, molt configurable, en què només la gent molt propera (o, en determinades circumstàncies, qualsevol) ens pot destorbar. Tot això sense necessitat de, ni tan sols, desbloquejar la pantalla del mòbil. Ideal per reunions, estones on vulguem llegir plàcidament, etc. També es manté l’aposta per la Dual SIM, detall molt interessant per als que fan servir dues línies i no volen carregar amb dos telèfons amunt i avall.

Pel que fa al software, ens tornem a trobar amb una versió d’Android 7.1 Nougat molt i molt semblant a la versió pura de Google. De fet, OnePlus es limita a afegir algunes característiques per fer més fàcil la vida a l’usuari (menció especial pel mode lectura, que modifica automàticament les condicions de la pantalla quan estem llegint e-books per fer-la molt més còmode i natural a la vista, augmentant la nitidesa i passant a un mode en escala de grisos), sense afegir res que entorpeixi la possibilitat de gaudir d’una experiència Android pura. La fluïdesa de tot plegat és absoluta, ja que la combinació del potentíssim hardware amb la versió gairebé sense modificar del sistema operatiu del robot verd es comporta de forma sensacional en qualsevol moment i situació.

Arribem ara, com sempre amb aquesta companyia, a les concessions que ha fet OnePlus per mantenir el preu d’aquest OnePlus per sota dels telèfons de referència de les grans marques, amb les que vol competir. En aquest cas, l’única característica que li trobem a faltar és, segurament, que no és submergible. És, oficialment, resistent a les esquitxades, però no es pot submergir. Diuen les males llengües (que també ho diuen del darrer iPhone) que, en realitat, sí que ho és, però que no ho publiciten per no haver de donar garantia sobre aquesta característica. Jo us recomano que fem al cas al fabricant, pel que pugui passar. També ens hauria agradat que tingués càrrega sense fils, però, segurament, no seria comparable en velocitat al Dash Charge i, per tant, no el faríem servir gairebé mai.

L’apartat del preu també ha variat respecte dels models anteriors de la companyia. Aquest OnePlus 5 arriba en dos models, depenent de la quantitat de memòria interna i RAM que equipa. El model amb 6GB de RAM i 64GB d’emmagatzematge intern costa 499€, i el de 8GB i 128GB costa 559€. Ambdós models estan disponibles en dos colors diferents. Com veieu, segueix essent un preu més ajustat que els dels telèfons de referència amb els que competeix, però ja són significativament més alts que en els inicis de companyia. Personalment, crec que aquest increment ha valgut la pena per les millores que incorpora (especialment la càmera), però això dependre molt de cada cas.

Per acabar, us recomano que feu una ullada als altres productes que tenen a la seva web. Les fundes estan realment bé, i s'ajusten de forma sensacional al dispositiu. I la motxilla que tenen a la venda és realment recomanable, l'he pogut provar per gentilesa de OnePlus i és, segurament, la millor motxilla que he tingut.