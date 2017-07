Bellboy, auriculars bluetooth a l'abast de qualsevol butxaca

Ja fa temps que venim parlant dels auriculars sense fils que, de mica en mica, es van fent un lloc en el món de la mobilitat. Els seus avantatges són indiscutibles, però també tenen certes característiques que fan que un sector del públic objectiu no acabi de fer el salt a una vida amb menys cables. Una d’aquestes característiques és, o era, el preu. La majoria de dispositius que us he anat comentant aquí són aparells molt potents que, òbviament, també suposen una despesa que, per alguns, pot semblar excessiu. Avui us porto les dues propostes de Bellboy, uns auriculars intrauriculars i uns de diadema que, com veureu, eliminen el preu de l’equació quan penseu a comprar-vos uns nous auriculars.

La principal característica d’aquests dos aparells és que ofereixen una bona qualitat de so, una durada de bateria en la mateixa línia que la resta de dispositius de la competència, un bon rang de bluetooth, i que són realment còmodes de fer servir. A més a més, Bellboy ha parat cura en el disseny, i visualment no semblen pas, ni de bon tros, uns dispositius de baix cost. Són macos, són còmodes, i fan molt bé el que prometen: ser uns auriculars sense fils amb bona qualitat de so i cap concessió que els faci poc usables.

Si no entràveu en el sector dels auriculars bluetooth per un tema de preu, i els que veieu barats no us acabaven de fer el pes per la seva poca qualitat, podeu confiar que aquests aparells no us decebran.

Per algun motiu que desconec a la web de Bellboy ara mateix només apareixen els de diadema, i a l’espectacular preu de $49 (més $10 d’enviament a casa nostra). Suposem que aviat tornaran a estar disponibles els intrauriculars que, si no canvien de preu, costen $29 (més $5 d’enviament).