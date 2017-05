Xènia Rafí: “Per aconseguir una entrada gratis hi ha gent capaç de tot”

REW

<<

“Cada setmana el pare em portava a El Corte Inglés i em comprava un disc. El primer? Faith, de George Michael”, recorda Xènia Rafí. Tampoc oblidarà mai el primer concert. “Michael Jackson al Camp Nou, el 9 d’agost del 1988. Jo tenia 16 anys, la meva germana 14. Va ser una sorpresa del pare! I aquella mateixa setmana també vaig veure Los Toreros Muertos”. Des de llavors, ja no ha parat. La Xènia podria narrar la seva vida amb cançons de Seu Jorge, Van Morrison, Shakira, Llach, Serrat, The Beatles, Niña Pastori... “La música m’emociona”, sentencia.

PLAY

>

Com a responsable de comunicació de la promotora de concerts The Project, també ha sigut testimoni de la transformació d’aquest sector. “Fa 28 anys que hi treballo. ¿Recordeu quan les entrades dels concerts es compraven a les taquilles de Gran Via/Aribau? Jo recollia els diners i els portava a l’oficina. Ara tot es fa per internet, però seguim rebent les peticions més inversemblants. Per aconseguir una entrada gratis hi ha gent capaç de tot!” I riu.

FF

>>

“La música en directe està més viva que mai. Es venen moltíssimes entrades. Curiosament, les primeres que s’esgoten són les més cares. El fenomen fan, diria. Però en general els preus són alts. De fet, jo volia anar als Rolling Stones amb la meva mare i no puc”. Cada matí, la Xènia comparteix una cançó a Facebook. “Depèn del meu estat d’ànim. Avui he escollit NYC d’Iván Ferreiro. Aquesta nit treballo a Melendi, però després m’escapo a veure’l”. La vida d’una musicoaddicta.