La Terrazza Martini, un clàssic de Barcelona

Des de fa tres anys, l’estrena de la Terrazza Martini s’ha convertit en un clàssic de la primavera barcelonina. Com Sant Jordi, l’arribada dels guiris o l’operació biquini.

Però del 12 al 14 de maig ja podeu anar aparcant el llibre i el detox, perquè aquest any la Terrazza ve més carregada que mai, i malgrat els comiats de soltera de britàniques amb diademes peludes passejant pel passeig de Borbó, valdrà la pena baixar fins a la Barceloneta.

L’esplanada del OneOcean Port Vell (Moll del Dipòsit) -si el recordeu, el setembre de l’any passat el bar va guanyar, entre mil candidats internacionals de 37 categories, el premi de Best Bar in Europe i Best Overall Bar del Restaurant and Bar Desing Awards- torna a convertir-se aquest any en l’escenari d’un espectacle que durant tres dies oferirà la millor selecció de manduca de la ciutat i el vermut més mític i glamurós. Martini en mà, aixecareu els colzes amb unes vistes espectaculars.

Gràcia italiana

La Terrazza s’estén gairebé al nivell de l’aigua. A primera línia, un regiment de iots -la majoria amb el doble d’eslora que els quarts de pis clàssics de la Barceloneta- floten hipnòtics entre seients beix i graons de fusta brillant. La gran envergadura dels vaixells fa que els pals es balancegin amb subtilesa i deixin entreveure l’ skyline del barri de manera intermitent: l’Hotel Vela a la dreta, seguit de la torre del funicular que s’allarga fins a Montjuïc, les parets blanques i foradades del OneOcean Port Vell i les façanes amb balcons fornits de roba eixugant-se al sol en un dels barris més autèntics i emblemàtics de la ciutat. El mateix que fa només seixanta anys era un dels barris amb més densitat de població del món; on la gent feia vida al carrer i feien petar la xerrada asseguts en cadires de platja repartides per les voreres, compartint converses terapèutiques. Converses amb olor de mar, de calamarsons i de vermut.

És l’esperit mediterrani que aquest cap de setmana arribarà a la Terrazza Martini, a només uns metres del cor del barri de pescadors. Una Terrazza que aquest any reivindica més que mai la gràcia italiana i la gioia di vivere, amb la intenció de fondre’s amb l’art de gaudir de la ciutat i la gastronomia que poques ciutats saben fer tan bé com Barcelona. I com sempre, la manera més efectiva de fer-ho és acompanyant el seu vermut més mític amb la gastronomia local més puntera.

Les calories, en la versió aperitiu, arribaran de la mà de Carles Abellán (La Barra de Carles Abellán); Max i Stefano Colombo, del restaurant Xemei; Kim Díaz, d’Entrepanes Díaz, i del ja habitual de la Terrazza Albert Adrià, que aquest any arriba amb els seus aperitius La Cala.

Amb el Primavera Sound

La promotora musical del Primavera Sound serà l’encarregada d’acompanyar l’aperitiu durant totes les hores que la Terrazza estigui oberta, amb una programació que combinarà DJs referents del moment, com Miqui Puig DJ, DJ Coco, Marc Piñol i DJ Pegatas & Graham, i els concerts de Jeremy Jay, Delorean i Odina.

A més, com que la Terrazza coincidirà amb el Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1 al Circuit de Montmeló, també hi trobareu un monoplaça oficial de l’escuderia Williams Martini Racing perquè els amants del motor vegin de prop aquesta joia de la F-1.

Tot plegat, una fórmula imbatible per aconseguir la gioia di vivere. u