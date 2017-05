Sílvia Pérez Cruz: Una músic de cada vegada més bèstia

Tal vegada es tracti d’un dels concerts més esperats de l’any. Sílvia Pérez Cruz tornarà a omplir l’Auditòrium de Palma, aquest pic amb Vestida de nit. Així es titula el darrer disc de la catalana, amb un dels directes més potents de l’escena actual: veu, sentiments i emoció acaronen una dona propera, amable, senzilla, sense pretensions, músic i artista, en majúscules.

El directe s’enriquirà encara més amb cinc músics d’excepció. L’acompanyarà un quintet de corda format per Joan Antoni Pich al violoncel, Miquel Àngel Cordero al contrabaix, Anna Aldomà a la viola, Carlos Montfort i Elena Rey, tots dos al violí.

A Palma farà el cinquè concert de la gira (dijous 1 de juny). Hi presentarà cançons per viure incloses dins el seu darrer disc, Vestida de nit, un treball discogràfic que neix després de tres anys en què els músics han tocat plegats en directe i cercat sense prejudicis i amb alegria una sonoritat pròpia. Fou per això que Sílvia Pérez Cruz decidí enregistrar i fer girar aquest espectacle, acompanyada i acompanyant cinc còmplices de luxe sota el nom de la cançó que varen escriure els seus pares fa més de trenta anys, Vestida de nit.

El contrabaixista Miquel Àngel Cordero és un dels àngels que va amb Sílvia Pérez Cruz en aquesta gira; a més, és el professor de contrabaix del Conservatori Superior de les Illes Balears en la modalitat de jazz. “És increïble”, ens assenyala Cordero. “La resposta del públic a les quatre actuacions que hem fet fins ara ha estat bestial. Sílvia té un magnetisme espectacular, comença a estar al nivell d’una estrella del rock, de mite, però guanyat a pols. És una músic de cap a peus”, recalca el contrabaixista. Als concerts, “la gent es posa dreta; és espectacular”. La gira va començar a Cadis, prèvia presentació al Liceu de Barcelona, i continuà a Lleida, Sevilla, dijous a Mallorca i dissabte a Menorca, quan inaugurarà el festival de Pedra Viva 2017; llavors vindrà Reus i tour per Sud-amèrica: Buenos Aires, l’Argentina, Xile i l’Uruguai.

A Palma durà un repertori evolucionat, tot i que l’espectacle es va estrenar fa tres anys a Madrid per encàrrec de l’Auditorio de Madrid. “En principi només havia de ser per a aquell concert, però va tenir tan bona acollida que ha tingut molt recorregut. Fou llavors quan vàrem decidir enregistrar-lo, deixar-lo reposar un any. I ara la idea ha estat treure el disc i fer la gira consegüent; per tant, és un espectacle molt consolidat”, afirma Cordero.

Malgrat que un quintet de corda pugui semblar una formació molt clàssica, en aquest concert “la sonoritat és molt extensa; el contrabaix li dona el contrapunt folklòric i jazzístic, i hi ha una amplificació de subgreus que fa que no sigui un concepte gens clàssic. El tècnic de so fa una feina de mescla important”.

El músic també s’emociona en els concerts en què acompanya Sílvia Pérez Cruz, perquè amb ella totes les formacions són un vehicle per expressar emocions, sentiments molt profunds que arriben al públic i a nosaltres mateixos com a músics. Com a anècdota, Cordero ens explica que “no és comú veure un músic que toca plorant d’emoció, és el que ens ha passat en algun concert”. “Na Sílvia no atura de créixer, la conec des de fa gairebé 10 anys i és increïble, no té aturador tant en l’àmbit de repercussió com en l’àmbit musical. Musicalment, de cada vegada és més bèstia i la seva capacitat de generar emocions fortes al públic cada pic és més brutal”, conclou el contrabaixista.